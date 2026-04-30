Yeni Assassin’s Creed Oyunu Daha Çıkmadan Büyük İlgi Gördü!

Ubisoft’un yakın zamanda piyasaya süreceği Assassin’s Creed Black Flag Resynced için geri sayım devam ederken, geliştirici şirketten dikkat çeken bir açıklama geldi. Kısa süre önce yapılan bu açıklama, oyunun oyun dünyasında büyük bir heyecanla beklendiğini açıkça ortaya koyuyor. İşte ayrıntılar...

Assassin’s Creed Black Flag Resynced Kaç Kişi Tarafından İstek Listesine Eklendi?

Assassin’s Creed Black Flag'in remake versiyonu olan Black Flag Resynced, bir hafta önce Ubisoft’un düzenlediği bir etkinlikte resmi olarak duyurulmuştu. Yani aradan yalnızca yedi gün geçti. Yapılan son açıklamaya göre oyun, bu kısa sürede tüm platformlarda bir milyondan fazla istek listesine eklendi. Bu da oyunun yakından takip edildiğini gösteriyor.

Assassin’s Creed Black Flag Resynced, Neden Yüksek İlgi Görüyor?

Oyunun kısa sürede milyonlarca oyuncu tarafından istek listesine eklenmesinin yani yüksek ilgi görmesinin birden fazla nedeni bulunuyor. Öncelikle Black Flag, serinin en sevilen oyunlarından biri olarak öne çıkıyor. Bunun en büyük sebebi ise korsan teması, geniş açık dünyası ve deniz savaşlarının oyuncular üzerinde bıraktığı etki. Kullanıcılar bu eğlenceyi Resynced ile tekrardan yaşamak istiyor.

Bununla birlikte Resynced sürümü yalnızca basit bir remaster değil. Ubisoft, oyunu sadece modern grafiklerle güncellemekle kalmıyor, aynı zamanda oynanış tarafında da önemli iyileştirmeler yapıyor. Özellikle savaş sisteminin daha aksiyon odaklı hâle getirilmesi ve oyuncuların eleştirdiği bazı görevlerde değişiklik yapılması dikkat çekiyor.

Assassin’s Creed Black Flag Resynced Ne Zaman Çıkacak?

Ubisoft, Assassin’s Creed Black Flag Resynced’i 9 Temmuz 2026’da piyasaya sürmeyi planlıyor. Şirket tarafından doğrulanan bu tarihte oyun satın alınabilecek ve indirildikten sonra oynanabilir olacak. Buna göre önümüzde yalnızca birkaç ay kaldığını söyleyebiliriz. Oyunun çıkışının ardından Steam gibi platformlarda çok satanlar listelerine girmesi bekleniyor. Bunu hep birlikte göreceğiz.

Editörün Yorumu

Assassin’s Creed serisini hiç oynamamış olsam da Black Flag’i birkaç kez görmüş ve özellikle korsan teması nedeniyle oldukça dikkat çekici bulmuştum. Görünen o ki Resynced sürümüyle birlikte oyun yeniden gündeme gelecek. Bu kez oynamayı planlıyorum.