Tecno'nun Uygun Fiyatlı Telefonu Ortaya Çıktı! 6 GB RAM'i Var

Tecno’nun yeni uygun fiyatlı telefonu Pova 8 5G gün yüzüne çıktı. Fiyat/performans odaklı olması beklenen cihazın tanıtımı için geri sayım sürerken şimdi önemli bir gelişme yaşandı. Tecno Pova 8 5G, Google veri tabanında ortaya çıktı. İşte beklenen Tecno Pova 8 5G özellikleri...

Tecno Pova 8 5G'nin Temel Özellikleri Neler?

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2344 piksel

1080 x 2344 piksel Ekran Piksel Yoğunluğu: 420 PPI

420 PPI İşlemci: MediaTek MT6858 (Dimensity 7100) Çekirdekler: 1x ARM Cortex-A78 2,5 GHz + 3x ARM Cortex-A78 2,5 GHz + 4x ARM Cortex-A55 2,0 GHz GPU: Mali-G610 (1000 MHz)

MediaTek MT6858 (Dimensity 7100) RAM: 6 GB

6 GB İşletim Sistemi: Android 16

Tecno Pova 8 5G, Google Play Console’da ortaya çıktı. Bu da modelin tanıtım öncesinde önemli bir eşiği geride bıraktığını gösteriyor. Paylaşılan bilgilere göre akıllı telefon, 1080 x 2344 piksel çözünürlük sunan bir ekranla gelecek. Bu ekran, inç başına 420 piksel yoğunluk sunacak.

Yüksek çözünürlük sayesinde net ve keskin bir görüntü sunması beklenen ekran, yüksek PPI değeri sayesinde de piksellerin gözle fark edilmesini zor kılacak. Bu da cihazın günlük kullanımda tatmin edici bir ekran deneyimi sunacağını gösteriyor.

Bu arada akıllı telefonun kalbinde ise MediaTek Dimensity 7100 işlemci yer alacak. Bu yonga seti bir adet 2,5 GHz hızında ARM Cortex-A78, üç adet 2,5 GHz hızında ARM Cortex-A78 ve dört adet 2,0 GHz hızında ARM Cortex-A55 çekirdeklerinden oluşuyor. Grafik birimi ise Mali-G100.

Honor 600 Lite, Tecno Puva Curve 2 5G ve Infinix Note Edge modellerinde de gördüğümüz MediaTek Dimensity 7100, orta segmentte konumlanan bir işlemci. Oyun performansı tarafında ise beklentileri karşılayacak gibi görünüyor. Buna göre PUBG Mobile’da düşük grafik ayarlarında 120 FPS, yüksek ayarlarda ise 60 FPS değerlerine ulaşılabiliyor.

Genshin Impact ve League of Legends: Wild Rift'te ise en yüksek ayarlarda sırasıyla yaklaşık 45 FPS ve 60 FPS performans sunması bekleniyor. Bu da cihazın oyun tarafında günlük kullanıcılar için yeterli bir deneyim sunacağını gösteriyor. Ancak üst düzey performans arayanlar için aynı şeyi söyleyemiyoruz.

Bu arada MediaTek işlemciye 6 GB RAM eşlik edecek. Ayrıca kutudan Android 16 işletim sistemi ile çıkacak. Android 16, şu anda en güncel Android sürümü. Birçok yenilik içeriyor. Bu doğrultuda Tecno Pova 8 5G de en güncel yazılım deneyimi sunacak gibi görünüyor.

Tecno Pova 8 5G Ne Zaman Tanıtılacak?

Tecno Pova 8 5G için henüz resmi bir tanıtım tarihi açıklanmış değil. Ancak sektör kaynaklarına göre cihazın haziran veya temmuz ayında tanıtılması bekleniyor. Yani önümüzde hâlâ birkaç ay var. Tanıtımla birlikte telefonun tüm teknik özellikleri, fiyatı ve tasarımı da netlik kazanacak.

Tecno Pova 8 5G Türkiye’de Satılacak mı?

Tecno Pova 8 5G henüz resmî olarak tanıtılmadığı için Türkiye’de satılıp satılmayacağı bilinmiyor. Ancak Çinli üreticinin ülkemizde aktif şekilde faaliyet gösterdiği biliniyor. Bu doğrultuda beklentinin yüksek olduğunu söylemek mümkün. Kesin durumu ise cihaz tanıtıldığında öğreneceğiz.

Tecno Pova 8 5G'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Tecno Pova 8’in 180 dolar fiyat etiketiyle geleceği iddia ediliyor. Selefi Tecno Pova 7 ise 161 dolar seviyesinden satışa sunulmuştu. Peki model Türkiye’de de satışa çıkarsa fiyatı ne kadar olur? 180 doları güncel kur üzerinden hesapladığımızda yaklaşık 8 bin TL seviyesine denk geliyor. Akıllı telefonlara uygulanan yüzde 104 vergi oranı da eklendiğinde cihazın Türkiye fiyatının yaklaşık 16 bin TL civarında olması bekleniyor.

Editörün Yorumu

Google veri tabanında ortaya çıkan detaylara bakıldığında Tecno Pova 8 5G’nin fiyatına kıyasla oldukça tatmin edici bir performans sunacağını düşünüyorum. PUBG Mobile gibi popüler oyunlarda düşük grafik ayarlarında yüksek FPS değerleri sunacak gibi görünüyor. Bu da akıcı bir deneyim sağlayacak. Tecno’nun Pova 8 5G modelini Türkiye’de de satışa sunmasını umuyorum. Zira ülkemizde çok ilgi göreceğini tahmin ediyorum.