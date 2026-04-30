2.099 TL'lik Harry Potter Oyunu Ücretsiz Oldu! Sakın Kaçırmayın

Epic Games, her hafta düzenli olarak bedava oyunlar veriyor. Bu hafta ise oyunculara Oddsparks: An Automation Adventure isimli yapımı bedava dağıttı ancak bu oyunu ücretsiz erişime açmasından kısa bir süre sonra dijital oyun mağazasında haftalık bedava oyun programından bağımsız olarak bir oyun daha ücretsiz olarak sunulmaya başlandı.

Epic Games'te Hangi Oyun Ücretsiz Oldu?

Epic Games'te Hogwarts Legacy isimli oyun ücretsiz hâle geldi ancak bu fırsat için ne yazık ki sınırlı bir süreniz bulunuyor. Oyun için başlatılan fırsat 3 Mayıs 2026 saat 18.00'de sona erecek. Belirtilen tarihten sonra oyun yeniden ücretli hâle gelecek ve bu yapımı oynamak için ücret ödenmesi gerekecek.

Şirketin geçen yılbaşına özel olarak başlattığı ücretsiz oyun programının da ilk oyunu olarak karşımıza çıkan Hogwarts Legacy, Epic Games'te normalde 2.099 TL'ye satılıyor. Eğer oyunu şu an kütüphanenize eklerseniz hiçbir ücret ödemenize gerek kalmayacak. Oyunu dilediğiniz zaman ücretsiz şekilde yükleyip oynamanın keyfini çıkarabileceksiniz.

Hogwarts Legacy Nasıl Bir Oyun?

Açık dünya oyunları arasında yer alan Hogwarts Legacy, kendi karakterimizi tasarlamamıza izin veren bir oyun. Bir öğrenci olarak Hogwarts'a katılıyoruz. Oyunda Harry Potter evrenindeki çok çeşitli noktaları keşfedebiliyoruz. Diğer karakterler ile düello yapabiliyor veya onlarla yarışabiliyoruz. Ana hikâye görevlerinin yanı sıra çok sayıda yan görevler de yapmamıza izin veren yapımda attığımız her adımla karakterimizi biraz daha geliştirme imkânı elde ediyoruz.

Hogwarts Legacy'nin Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 960 / AMD Radeon RX 470

İşlemci: Intel Core i5-6600 / AMD Ryzen 5 1400

RAM: 16 GB

Depolama: 85 GB kullanılabilir alan

DirectX: Sürüm 12

Hogwarts Legacy'nin Önerilen Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 1080 Ti / AMD Radeon RX 5700 XT / INTEL Arc A770

İşlemci: Intel Core i7-8700 / AMD Ryzen 5 3600

RAM: 16 GB

Depolama: 85 GB kullanılabilir alan

DirectX: Sürüm 12

Hogwarts Legacy Kimlere Göre Oyun?

Hogwarts Legacy, açık dünyayı keşfetmekten keyif alan oyunculara göre bir oyun. Oyunda yetenek kullanmayı öğrenmek için çok yoğun çaba sarf etmenize gerek yok. Rahat bir oynanışı var. Uçup gezebiliyor, büyü yapabiliyor ve kendinizi kanıtlayabiliyorsunuz. Harry Potter evrenine de ilginiz varsa pekâlâ hoşunuza gidecektir.

Hogwarts Legacy'yi Kimler Sevmez?

Her oyun gibi Hogwarts Legacy de herkese hitap eden bir yapım değil. Dövüş mekanikleri biraz basit kalıyor. Oyun sık sık tekdüze hissettiriyor. Yani oynanışa hâkim olduktan sonra her şeyin aynı geldiğini düşünmeye başlıyorsunuz. Tabii, hikâyenin de çok kapsamlı olmadığını belirtmekte fayda var. Karakterler de çok detaylı işlenmemiş. Bu dezavantajlar, bir noktada sizi oyundan uzaklaştırma potansiyeline sahip.

Editörün Yorumu

Epic Games'in kısa bir aradan sonra Hogwarts Legacy'yi yeniden ücretsiz olarak sunmaya başlamasını önemli bir fırsat olarak görüyorum. Özellikle yılbaşı döneminde bedava dağıtılırken bu oyunu alamayan kişiler, bu sınırlı süreliğine geçerli fırsat kapsamında sevilen Harry Potter oyununu kütüphanesine ekleyebilir. Şahsen bu oyunu konsolda oynamış birisi olarak ben de PC'de oynama fırsatını değerlendireceğim.