1.324 TL'lik 4 Oyun Kısa Süreliğine Ücretsiz Oldu! Acele Edin

Microsoft, sadece Xbox oyuncuları için bir kampanya sundu. Bu kampanya ile birlikte dört oyun kısa süreliğine ücretsiz oldu Bunlar arasında çok sevilen bir anime oyunu da bulunuyor. Kampanya sona erdikten sonra oyunları oynamaya devam etmek isterseniz satın almanız gerekecek.

Xbox'ta Kısa Süreliğine Hangi Oyunlar Ücretsiz Oldu?

Xbox mağazasındaki "Free Play Days" yani "Ücretsiz Oynama Günleri" kampanyası, 3 Mayıs 2026 tarihinde sona erecek. Dragon Ball FighterZ'yi tüm Xbox oyuncuları oynayabilir. Predator: Hunting Grounds, NBA Bounce ve Railway Empire 2'ye erişebilmek için Game Pass Ultimate, Premium veya Essential üyeliğinin olması gerekiyor.

Xbox'ta Kısa Süreliğine Ücretsiz Olan Oyunlar Nasıl Oynanır?

Xbox'ı açın.

Mağazayı ziyaret edin.

Oynamak istediğiniz oyunun sayfasını açın.

"Yükle Ücretsiz Deneme" butonuna basın.

Predator: Hunting Grounds Nasıl Bir Oyun?

Kaliteli grafiklere ve başarılı oynanış sistemine sahip olan Predator: Hunting Grounds'ta Predator ve Fireteam olmak üzere iki farklı taraf bulunuyor. Gelişmiş teknolojiye ve özel yeteneklere sahip Predator, Fireteam'i yok etmeye çalışıyor. Fireteam'in ise görevleri tamamlayıp bölgeden çıkması gerekiyor.

Predator'u kontrol ederken görünmezlik, termal görüş ve ağaçların arasında hızlı hareket etme gibi yeteneklere erişebiliyoruz. Ayrıca yay, lazer silahları ve bomba gibi ekipmanları kullanabiliyoruz. Fireteam'de ise klasik FPS mekaniklerinin ön planda olduğunu belirtelim. Yani çeşitli silahlar ve ekipmanlara erişebiliyoruz.

Dragon Ball FighterZ Nasıl Bir Oyun?

Arc System Works tarafından geliştirilen Dragon Ball FighterZ, dövüş oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. Hızlı ve akıcı bir tempoya sahip olan oyunda çok başarılı bir oynanış sistemi bulunuyor. 2018 yılında piyasaya sürülen yapımda kombo sistemi de mevcut. Bu, oynanışı daha keyifli hâle getiriyor. Oyun 85 Metacritic puanına sahip.

Railway Empire 2 Nasıl Bir Oyun?

Railway Empire 2, strateji ve simülasyon oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. 1800'lü yıllarda geçen bu yapımda bir demir yolu şirketini büyütmeye çalışıyoruz. Devasa bir haritaya sahip olan oyunda ray döşeyerek şehirleri birbirine bağlayabiliyoruz. Bu süreçte köprüler, tüneller ve istasyonlar inşa etmemiz gerekiyor. Oyunun 76 Metacritic puanına sahip olduğunu belirtelim.

NBA Bounce Nasıl Bir Oyun?

NBA Bounce, basketbol oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. Bu oyun, klasik basketbol kurallarını daha basit ve eğlenceli şekilde sunuyor. Maç esnasında top sürebiliyor, smaç atabilir ve özel hareketler yapabiliyoruz. Maçların hızlı bir tempoya sahip olduğunu belirtelim. Golden State Warriors ve Los Angeles Lakers dahil olmak üzere 30 NBA takımından birini seçebiliyoruz.

Editörün Yorumu

Yalnızca Xbox'ta geçerli olan ücretsiz Oynama Günleri kampanyası, bazı oyunları belirli süre boyunca ücretsiz olarak oynamamıza imkân tanıyor. Ben daha önce bu oyunları oynama fırsatı bulmuştum ve hepsini çok beğenmiştim. Örneğin NBA Bounce, NBA 2K26 gibi gerçekçi oyunlardan sıkılanlar için eğlenceli bir deneyim sunuyor. Günün stresini atmak içini ideal bir oyun olduğunu düşünüyorum.

Predator: Hunting Grounds'ın arkadaşlarla oynanacak oyunlar arayan oyuncular için harika bir seçenek olduğunu düşünüyorum. Özellikle Predator'u kontrol etmek çok keyifli. Dragon Ball FighterZ ise anime evreninin atmosferini çok başarılı şekilde yansıtıyor. Bu oyunun oynanış sistemini çok beğenmiştim.