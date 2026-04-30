Amazon, Üç Oyunu Birden Ücretsiz Veriyor! Hemen Alıp Oynayın

Amazon, Prime abonelerine özel olarak her hafta ücretsiz oyunlar sunuyor. Çoğu platformun aksine oyunları oldukça uzun bir süre boyunca almayı mümkün kılan şirket, bu hafta sıra tabanlı strateji ve iki boyutlu oyunları sevenlerin çok yakından ilgi göstereceği üç adet oyunu bedava veriyor.

Amazon Hangi Oyunları Bedava Dağıtıyor?

Amazon, KinnikuNeko: Super Muscle Cat, Fantasy General ve Pinball Spire isimli oyunları ücretsiz olarak dağıtmaya başladı ancak bu oyunlara bedava sahip olmak için kullanıcıların bir süresi bulunuyor. KinnikuNeko: Super Muscle Cat için başlayan fırsat 1 Haziran 2026 tarihinde sona erecek.

İyi bir strateji geliştirerek ilerlemeyi gerektiren Fantasy General, 30 Mayıs 2026 tarihine kadar alınabilecek. Pinball Spire'a ücretsiz sahip olmak için son tarih ise 3 Haziran 2026 olarak belirlendi. Belirtilen tarihten sonra oyunlara bedava sahip olma imkânını kaybedeceksiniz. O yüzden biraz hızlı davranmanızda fayda var.

Amazon'un Ücretsiz Oyunları İçin Prime Aboneliği Şart mı?

Amazon'ün ücretsiz oyunlarını almak için hâlihazırda bir Amazon Prime aboneliğine sahip olmanız gerekiyor ancak şirket şu an 30 günlük ücretsiz Prime üyelik sunduğu için aslında hiçbir ücret ödemeden bu oyunları alabiliyorsunuz. Dahası, abonelik sona erse dahi bu yapımlara sahip olmaya devam edebiliyorsunuz. Tabii, deneme süreci sonlanmadan önce aboneliği i̇ptal etmeyi unutmayın. Aksi taktirde yenileme işlemi gerçekleştirilecek ve hesabınızdan kesinti yapılacaktır.

KinnikuNeko: Super Muscle Cat Nasıl Bir Oyun?

KinnikuNeko: Super Muscle Cat, epey ilginç konusu olan oyunlar arasında yer alıyor. İki boyutlu bir aksiyon oyunu olarak karşımıza çıkan bu yapımda zıplama ve benzeri hareketlerle engelleri aşabiliyoruz. Çok kaslı bir kediyi yönettiğimiz oyunda ilerlerken karşımıza çok çeşitli düşmanlarla yüzleşiyoruz ancak onlarla mücadele ederken bir yandan da yıldızları topluyoruz.

KinnikuNeko: Super Muscle Cat'in Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 7 (64-bit)

İşlemci: Intel Core 2 Duo E5200

RAM: 4 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 9800GTX+

DirectX: Sürüm 10

Depolama: 5 GB kullanılabilir alan

Fantasy General Nasıl Bir Oyun?

Fantasy General, sıra tabanlı strateji oyunları arasında konumlanıyor. Her turda bir hamlede bulunuyorsunuz, sizden sonra sıra düşmanınıza geliyor. Eğer doğru bir hamlede bulunamazsanız sizin atladığınız noktayı düşmanınız değerlendirip oyununuzu yerle bir edebiliyor. O yüzden harekete geçmeden önce her ihtimali göz önünde bulundurmanız gerekiyor.

Fantay General'ın Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows XP / Vista/ 7 / 8 / 10

İşlemci: 1.8 GHz hızında çalışan işlemci

RAM: 512 MB

Ekran Kartı: DirectX 7 uyumlu herhangi ekran kartı

DirectX: Sürüm 7.0

Depolama: 200 MB kullanılabilir alan

Pinball Spire Nasıl Bir Oyun?

Pinball Spire, karakter olarak bir topu yönetiyoruz. Oyunda hedefe ulaşmak için hız kritik rol oynuyor. Eğer doğru ayarlanamazsa etkili şekilde gidemiyor, dolayısıyla planlarınız da pek beklendiği gibi sonuçlanmıyor. İlk başta biraz karmaşık gelebiliyor ancak oyuna alışmak çok sürmüyor. Bir kere alıştıktan sonra da epey akıcı hissettiriyor.

Pinball Spire'ın Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10 ve üstü (64-bit)

İşlemci: 2.8 GHz hızında çalışan dört çekirdekli işlemci

RAM: 4 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1050

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 4 GB kullanılabilir alan

Editörün Yorumu

Doğrusunu söylemek gerekirse Amazon'un geçtiğimiz haftalarda verdiği oyunların yanında bu üç oyun biraz basit kalıyor ancak her birinin kendi hedef kitlesi tarafından çok sevilen yapımlar olduğunu unutmamak gerekiyor. Eğer bu tür oyunlara ilgi duyuyorsanız söz konusu yapımlara bir şans vermek isteyebilirsiniz.