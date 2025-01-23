ViewSonic’ten Bedavadan Biraz Pahalı Olan 2K, 210Hz Oyuncu Monitörü

Monitör ve çeşitli görüntüleme teknolojileri ile adından söz ettiren ViewSonic, Türkiye'deki her PC sahibinin dikkatini çekecek bir ürünle karşımıza çıktı. ViewSonic, VX27G58-2K adlı yeni oyuncu monitörünü duyuran şirket, 1080p monitör parasına 27 İnç, 2K, 210 Hz gibi özellikler sunan Fast IPS monitörünü tanıttı. İşte ViewSonic VX27G58-2K özellikleri ve fiyatı!

ViewSonic VX27G58-2K Özellikleri ve Fiyatı

ViewSonic, VX27G58-2K adlı yeni oyun monitörünü Çin pazarında tanıttı. 27 inç boyutundaki bu Fast IPS monitör, etkileyici teknik özelliklerine rağmen yalnızca 799 yuan yani yaklaşık 3 bin 900 TL fiyat etiketiyle dikkat çekiyor. Ürünün öne çıkan özellikleri ise şu şekilde:

Ekran: 27 inç Fast IPS panel, 2K çözünürlük

27 inç Fast IPS panel, 2K çözünürlük Yenileme Hızı: 200Hz (210Hz’e overclock edilebilir)

200Hz (210Hz’e overclock edilebilir) Tepki Süresi: 1ms

1ms Sertifika : HDR400

: HDR400 Renk Gamı: %100 sRGB, %94 DCI-P3

Bu özellikler, monitörü yalnızca oyuncular için değil aynı zamanda grafik tasarım ve video düzenleme işleri için de ideal bir seçenek haline getiriyor. Bağlantı seçenekleri arasında iki HDMI 2.0 portu, bir DP 1.4 arayüzü ve bir ses portu bulunuyor. En büyük eksiğinin ise USB-C olduğunu söylemek yanlış olmaz.

VX27G58-2K, oyun türlerine özel ön ayar modları sunuyor. FPS, RTS ve MOBA gibi farklı oyun türlerine göre optimize edilmiş modlar arasında kolayca geçiş yapılabiliyor. Ayrıca, AMD FreeSync ve Nvidia G-Sync desteği, ekran kartı ile monitör arasındaki kare hızını senkronize ederek yırtılmasız bir oyun deneyimi sunuyor.

Ne yazık ki monitörün ülkemizde satışa çıkıp çıkmayacağı ve satılırsa ne kadar olacağı şimdilik belirsiz. Ancak Çin ile benzer bir fiyattan çıkarsa pazardaki en dikkat çeken model olacağı tartışılmaz bir gerçek.