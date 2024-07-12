Vikipedi de Kervana Katıldı: Artık Koyu Tema ile Kullanılabilecek!

Geçmişte birçok uygulama standart beyaz tonlarda kullanılırken son yıllarda birçok uygulama koyu tema seçeneği getirmeye başladı ve bunlardan bir yenisi de milyonlarca kişinin kullandığı Vikipedi oldu.

YouTube, Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp ve daha birçok platform koyu tema seçeneğini artık varsayılan hâline getirirken Vikipedi'nin alışılagelmiş beyaz teması da artık yerini karanlık temaya bırakıyor.

Özellikle öğrencilerin ve çalışanların gözdesi olan Vikipedi tüm dünyada milyonlarca kişi tarafından aktif olarak kullanılıyor ve Vikipedi'nin beyaz temasından rahatsız olan kullanıcılar, siteyi koyu temaya çevirebilmek için harici eklentiler kullanmak zorundaydı.

Vikipedi Koyu Tema Nasıl Açılır?

Vikipedi sitesine gidin.

Sol üstteki üç çizgiye tıklayın.

Ayarlar'a tıklayın.

Renk bölümünün altında, seçenek olarak "Koyu"yu seçin.

Vikipedi, yeni koyu temanın hâlâ test edildiğini ve kullanıcıların koyu temayı kullanırken bazı sorunlar yaşayabileceğini belirtiyor.

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