Vine Uygulaması Geri mi Dönüyor? Elon Musk Cevabı Yine Size Bıraktı!

Bir zamanların en popüler uygulamalarının başında gelen ve geniş bir kullanıcı sayısına sahip olan Vine, Elon Musk ile tekrar gündeme geliyor. Kısa video paylaşma uygulaması olan platform, şu an influencer veya ünlü olan birçok isme yol açmıştı.

2022 yılında Elon Musk, Twitter mühendislerine Vine uygulamasını tekrar yayına almalarını söylemişti. Hatta o zamanlar tıpkı şu an olduğu gibi "Bring back Vine?" sorusuyla kullanıcılara fikrini sormuştu.

TikTok, YouTube ve Instagram Endişelenmeli mi?

Musk, 2 sene önce yaptığı anketle %69'un üzerinde "Evet" cevabını almış olmasına rağmen hala Vine'ı geri getirmedi. O zaman yaptığı ankete ünlü YouTuber MrBeast de yanıt vermiş ve TikTok ile rekabet etmesinin eğlenceli olacağını vurgulamıştı.

Elon Musk da MrBeast'e TikTok'tan daha iyi hale getirmek için ne yapabileceğini sorarak Vine'ın geri döneceğine dair umutları yükseltmişti. Dün akşam saatlerinde ünlü milyarder X üzerinden tekrar "Bring back Vine?" sorusuyla kullanıcılarını ankete davet etti.

Bring back Vine? — Elon Musk (@elonmusk) April 17, 2024

Şu an güncel olarak %70'lik bir "Evet" oyu bulunuyor. Tabii bundan iki sene öncesini de göz önünde bulundurduğumuzda Vine uygulamasının geri geleceğine dair çok da umutlanmamak gerekiyor.

Ancak, eğer Vine uygulaması dönerse eski popüleritesine sahip olur mu? TikTok veya Shorts, Reels ile rekabeti ne kadar yüksek olur? Bunların hepsini uygulama geri dönerse yaşayarak görmüş olacağız.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Vine uygulaması tekrar gelmeli mi? Gelse siz de kullanır mısınız? Yorumlara bekliyoruz.