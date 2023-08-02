MrBeast Burger, Yemek Sağlayıcısını Dava Etti: Şirketin Geleceği Ne Olacak?

Popüler YouTuber MrBeast, MrBeast Burger markası altında âdeta "yenmeyen" yiyecekler servis ettiği şikâyetleri üzerine mutfak ortağı Virtual Dining Concepts'e karşı yasal işlem başlatıyor.

MrBeast ve Virtual Dining Concepts, fiziksel bir vitrin olmadan mevcut restoranlarda faaliyet gösteren sözde "hayalet mutfaklardan" fast-food menüsünü piyasaya sürmek için 2020 yılında güçlerini birleştirmişti.

MrBeast, Burger Sağlayıcısını Neden Dava Etti?

Davaya göre Donaldson, Virtual Dining Concepts'in MrBeast yemek serisini genişletmeye kalite kontrolünü sağlamaktan daha fazla öncelik verdiğini ve bunun da itibarını zedeleyen sürekli kötü yemeklerle sonuçlandığını iddia ediyor. Birçok MrBeast hayranı olumsuz yorumlar bırakarak yemekleri "iğrenç" ve yedikleri en kötü burger olarak tanımlıyordu.

Donaldson ve ekibinin yemek kalitesiyle ilgili endişelerini dile getirdiği ancak Virtual Dining Concepts'in sorunları ele almakta başarısız olduğu iddia ediliyor. Sonuç olarak, MrBeast Burger markasının yanıltıcı olduğu ve geç teslimatlar, markasız ambalajlar, eksik ürünler ve bazı durumlarda yenmeyen yiyeceklerle düşük kaliteli ürünler sağladığı görüldü.

Geçen yıl itibariyle ülke genelinde 1.700'den fazla restoran MrBeast Burger siparişlerini karşılıyordu.

Virtual Dining Concepts davaya yanıt vererek, davanın yanlış ifadeler ve yalanlar içerdiğini belirtti. Donaldson'ı kendi çıkarı için yeni bir anlaşma yapmaya çalışmakla suçladılar ve davayı MrBeast Burger markasını baltalamak ve ortaklığı sebepsiz yere sona erdirmek için açtığını iddia ettiler.

Dava görünüşe göre bir süre daha sürecek ve büyük ihtimalle MrBeast Burger'ın akıbeti de bu dava ile belli olacak.