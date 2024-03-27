Visa ve Mastercard Anlaşması: Kredi Kartı Ücretleri Sınırlandırılacak mı?

Visa ve Mastercard gibi Amerika Birleşik Devletleri merkezli finansal hizmet şirketleri, bir antitröst anlaşmasına ulaştı. Bu anlaşma ABD'deki kredi ve banka kartı ücretlerini düzenleyecek ve perakendecilere yaklaşık olarak 30 milyar dolarlık tasarruf sağlayacak.

Visa tarafından yapılan açıklamada, şirketin perakendecilerle kredi ve banka kartı ücretlerini azaltan ve bu ücretleri 2030'a kadar sınırlayan önemli bir anlaşmaya vardığı bildirildi.

Visa ve Mastercard Kredi Kartı Ücretlerini Sınırlandırıyor

Açıklamada bu anlaşmanın, perakendecilerin çoğunluğunu oluşturan küçük işletmelerle yapıldığı vurgulandı.

Mastercard tarafından yapılan açıklamada şirketin perakendecilerle varılan anlaşma çerçevesinde kredi kartı ücretlerini en az 5 yıl boyunca azaltmayı kabul ettiği ifade ediliyor.

ABD medyasında yer alan haberlere göre, anlaşmanın perakendeciler için beş yılda yaklaşık 30 milyar dolarlık tasarruf sağlayacağı ifade ediliyor.

Eğer antitröst anlaşması mahkeme tarafından onaylanırsa, 2005 yılında ülke genelinde açılan çoğu davanın sonuçlanacağı belirtiliyor.