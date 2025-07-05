Vision Pro Çöpe Mi Gidiyor? Apple Akıllı Gözlüklerinin Çıkış Tarihi Belli Oldu!

Apple'ın akıllı gözlük projesinde nihayet sona yaklaşıldı. Gelen bilgilere göre gözlüklerin seri üretime geçiş ve satış tarihleriyle alakalı bilgiler netleşti. Peki Apple akıllı gözlüklerini ne zaman tanıtacak? İşte konuyla ilgili detaylar...

Apple Akıllı Gözlüklerini Ne Zaman Tanıtacak? İşte Tanıtım ve Üretim Tarihi!

Giyilebilir teknolojiler denince artık sadece akla akıllı bileklik ve saatler gelmiyor. Bu noktada akıllı gözlükler, taşınabilir cep boy bilgisayarlar, yüzükler ve çok daha fazlası aktif olarak tüketicilere sunulmuş durumda. Akıllı gözlük konusundaki atılımı ise şüphesiz Meta ile birlikte Ray-Ban yaptı. Zira Meta ve Ray-Ban ortaklığında geliştirilen akıllı gözlükler artık her içerik üreticisinde bulunuyor ve bu gözlükler ile çekilen POV videoları çok daha fazla etkileşim alıyor.

Bu noktada Apple'ın da bir yerde oyuna dahil olması bekleniyordu. Zira Vision Pro isimli akıllı gözlük-bilgisayar konseptiyle piyasaya çıkan Apple kullanıcılara gerçek dünya ile sanal dünya arasındaki kapıyı aralamıştı. Bu noktada Vision Pro çok ilgi çekse de şarj sorunları ve ağırlığı gibi sebepler yüzünden tam olarak istenileni karşılamadı. Ancak burada bir antiparantez açmamız gerekiyor.

Zira pek çok kullanıcı Apple tarafından geliştirilen akıllı gözlüklerin Vision Pro projesini rafa kaldıracağını düşünüyor. Ancak Vision Pro ve Apple'ın geliştirdiği akıllı gözlükler aynı amaca hizmet etmemekte. Bu noktadaki ayrımı da yaptığımıza göre artık Apple akıllı gözlüklerini ne zaman tanıtacak ve üretecek sorusuna cevap verelim.

Sektörde paylaştığı bilgilerin güvenilirliği ile bilinen Ming-Chi Kuo tarafından yapılan paylaşımlara göre Apple yeni akıllı gözlüğünü 2026 sonlarında tanıtacak ve seri üretime 2027 yılının ikinci çeyreğinde başlayacak. Bu da bizlere 2027 yılı bahar aylarında bahsi geçen akıllı gözlüğü satın alabileceğimiz mesajını veriyor.

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