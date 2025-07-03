iPhone 17 Pro Max Akü Gibi Bir Batarya İle Gelecek: Pil Kapasitesi Sızdırıldı!

Teknoloji devi Apple'ın önümüzdeki eylül ayında tanıtacağı yeni iPhone 17 serisi ile ilgili yeni sızıntılar ard arda gelmeye devam ediliyor. Son olarak serinin en üst düzey modeli olarak konumlandırılan iPhone 17 Pro Max ile ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Sektörel kaynaklar, telefonun batarya kapasitesine dair önemli bilgileri gün yüzüne çıkardı.

Şirkete yakınlığıyla bilinen bazı kaynaklardan edinilen bilgilere göre, iPhone 17 Pro Max, uzun bir aradan sonra batarya tarafında kayda değer bir yükseltmeyle birlikte gelecek. Hatta cihazın, iPhone tarihinin en yüksek batarya kapasitesine sahip modeli olacağı da iddialar arasında yer alıyor. İşte detaylar!

iPhone 17 Pro Max 5000 mAh Bataryaya Sahip Olacak

Ünlü sosyal medya platformu Weibo'da paylaşımlarda bulunan bazı kaynaklara göre, iPhone 17 Pro Max, şimdiye kadarki en büyük batarya kapasitesine sahip iPhone modeli olacak. Cihazın 5000 mAh'lık bir batarya kapasitesiyle birlikte geleceği bildiriliyor. Öte yandan son 6 modelin pil kapasiteleri şu şekilde:

iPhone 11 Pro Max: 3969mAh

iPhone 12 Pro Max: 3687mAh

iPhone 13 Pro Max: 4352mAh

iPhone 14 Pro Max: 4323mAh

iPhone 15 Pro Max: 4422mAh

iPhone 16 Pro Max: 4676mAh

iPhone 17 Pro Max: 5000mAh

Apple'ın daha önce paylaştığı bilgilere göre, iPhone 16 Pro Max, sahip olduğu batarya kapasitesi ile 33 saatlik bir pil ömrü sunuyordu. Bu süre, iPhone 14 Pro Max'te 29 saat ve iPhone 13 Pro Max'te ise 28 saate kıyasla önemli bir artışı temsil ediyor Öte yandan, düşük pil performansıyla eleştirilen iPhone 11 ve 12 Pro Max''in yalnızca 20 saatlik bir pil ömrü sundukları biliniyor.

Sektör analistleri, 5.000 mAh kapasiteli batarya ile geleceği iddia edilen iPhone 17 Pro Max'in ortalama 35 saatin üzerinde pil ömrü sunabileceğini belirtiyor. Bu etkileyici performansın sadece yeni bataryadan değil, aynı zamanda cihazda yer alacak yeni A19 çipinin verimlilik özellikleri gibi diğer teknolojik gelişmelerden de beslenmesi bekleniyor.

iPhone 17 Pro Max Özellikleri

Ekran: 6,9 inç, 1320 x 2868 piksel, 120Hz, LTPO Super Retina XDR OLED

6,9 inç, 1320 x 2868 piksel, 120Hz, LTPO Super Retina XDR OLED İşlemci: Apple A19 Pro

Apple A19 Pro RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

256 GB / 512 GB / 1 TB Pil: 5000 mAh

5000 mAh Arka Kamera: 48 MP geniş açılı kamera + 12 MP periskop telefoto kamera + 48 MP ultra geniş açılı kamera

48 MP geniş açılı kamera + 12 MP periskop telefoto kamera + 48 MP ultra geniş açılı kamera Ön Kamera: 24 MP geniş açılı kamera

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