Apple, Vision Pro'nun Gizlilik ve Güvenlik Özelliklerini Yayınladı!

Vision Pro'nun piyasaya sürülmesinin ardından Apple, yeni teknolojik ürünü için çeşitli gizlilik ve güvenlik önlemlerini özetleyen bir belge paylaştı.

Paylaşılan belgede Vision Pro'nun gizlilik politikalarının bir özeti yer alırken, dökümanın daha detaylı hâline buradan ulaşmak da mümkün.

Vision Pro Gizlilik ve Güvenlik Politikaları

İçerikle etkileşime geçmeden önce nereye baktığınız Apple veya kullandığınız uygulamalarla paylaşılmaz.

Kullandığınız uygulamalar varsayılan olarak çevrenizle ilgili bilgilere erişemez.

visionOS, kullandığınız uygulamalar ve web siteleri veya Apple ile fiziksel olarak yakınınızda kimlerin olabileceği hakkındaki bilgileri paylaşmaz.

Personalar tamamen cihaz üzerinde oluşturulur ve ilişkili veriler şifrelenir.

İris kimlik doğrulaması için optik kimlik verileri şifrelenir ve asla cihazdan dışarıya aktarılmaz.

Misafir Kullanıcı Modu'nda başka birinin etkileşimde bulunabileceği uygulamalar yalnızca o anda görünür olanlarla sınırlanabilir.

visionOS'ta bulunan Apple gizlilik özellikleri arasında Uygulama İzleme Şeffaflığı, Gelişmiş Veri Koruması, iCloud Özel Aktarımı, E-postamı Gizle ve daha fazlası yer alıyor. iMessage İletişim Anahtarı Doğrulaması ise visionOS 1.1 beta sürümüyle cihaza eklendi.

Vision Pro şimdilik yalnızca ABD'de mevcut fakat Apple cihazın kullanılabilirliğini ilerleyen dönemde artırmayı amaçlıyor.

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