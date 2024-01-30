Vision Pro Ön Siparişlerinden Yeni Rapor: Apple'ın Beklentilerini Karşıladı mı?

Apple'ın Vision Pro ön siparişleri 19 Ocak'ta açıldı ve başlangıçta bu yeni teknolojiye olan talebin fiyatından ötürü beklenenden daha az olacağı tahmin ediliyordu ancak ön siparişlerin yayınlanmasının üzerinden iki hafta geçmeden Vision Pro neredeyse 200.000 adet sattı.

Cihazın ilk on günlük satışı Apple için de şaşırtıcı oldu ve önemli başarı yakaladı ancak rakamlar yeni bir rapora göre geçen haftaya kıyasla düşüş eğiliminde.

Geçtiğimiz hafta önde gelen sektör analisti Ming-Chi Kuo, şirketin Vision Pro için 160.000 ila 180.000 ön sipariş almayı başardığını bildirmişti. MacRumors'tan gelen son bilgilere göre konuya aşina kaynaklar Apple'ın Vision Pro'dan neredeyse 200.000 adet sattığını iddia ediyor ancak son bilgilerde dikkat çeken iki husus var.

Vision Pro Ön Siparişleri Düşüş Eğiliminde

Başlangıçta Apple'ın 2 Şubat lansmanı için Vision Pro'dan 60.000 ila 80.000 adet üreteceği söyleniyordu. Apple beklentileri aşıp 180.000'e yakın bir ön sipariş satışı gerçekleştirdi ancak son haftalarda bu rakam yaklaşık 20.000'e kadar düştü.

Ön siparişler yavaşlamış olsa da Vision Pro için sevkiyat tarihleri Mart ayına kadar uzadığı için bazı müşteriler mağazadan almayı bekliyor olabilir.

Sevkiyatlar ileriye dönük olarak artacak olsa dahi Vision Pro'ya olan talep Apple'ın iPhone veya iPad'i kadar yüksek olmayacak. Bunun nedeni cihazın niş pazarı ve yüksek fiyat etiketi. Vision Pro uzunca süre daha 3.500 dolar fiyat etiketinde kalmaya devam edecek ancak şirket bu teknolojiyi herkesin deneyimleyebilmesini istediğinden standart bir Vision model piyasaya sürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

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