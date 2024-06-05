Vision Pro'nun Uluslararası Lansmanına Dair Yeni Gelişme: Tarih Netleşiyor!

Analist Ming-Chi Kuo'ya göre Apple'ın yeni tedarik zinciri planlarına göre fiyatıyla dikkat çeken Vision Pro, nihayet ABD dışındaki ülkelere satışa sunulacak ve şirket bunu Haziran ortasından itibaren gerçekleştirmeyi düşünüyor.

Kuo, bugün sosyal medya platformu X 'te yaptığı paylaşımda İngiltere, Fransa, Almanya, Çin, Japonya ve Singapur'un bu ay içinde Vision Pro sevkiyatlarını almaya başlayacak ülkeler arasında yer alacağını söyledi. Çok geçmeden bu ülkeleri Avustralya, Kanada ve Güney Kore'nin takip edeceği gelen bilgiler arasında.

Vision Pro, Haziran Ortasında Diğer Ülkelerde Satışa Sunulacak

Haziran ortasının tarih olarak belirlenme nedeni de 10 Haziran'daki WWDC etkinliğine dayanıyor. Apple'ın WWDC 2024 etkinliğinde visionOS 2'yi tanıtacağı ve Vision Pro'yu ABD dışı ülkelere visionOS 2 ile göndereceği söyleniyor.

Bloomberg'den Mark Gurman'a göre visionOS 2, Vision Pro için optimize edilmiş daha fazla Apple uygulaması içerecek ve diğer "eksik özellikleri" de giderecek. Son birkaç ay içerisinde ortaya çıkan söylentiler Vision Pro'ya Apple Pencil Pro desteği ekleneceğini iddia ediyor.

Apple, Vision Pro'yu ilk olarak Şubat ayı başında ABD'de piyasaya sürmüştü. Fiyatıyla oldukça dikkat çeken ve çarpıcı bir ürün olan Vision Pro'nun yıl bitmeden tüm dünyada satışa sunulması bekleniyor.

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