Apple Vision Pro Ödül Aldı: Tim Cook Cihazı Övmelere Doyamadı!

Apple Vision Pro, yakın zamanda tasarımı ve işletim sistemiyle Kara Kalem ödülünü kazanarak büyük bir başarı elde etti. Bu müthiş haberi kutlamak için Apple CEO'su Tim Cook, bizzat tasarım ekibini tebrik etmek ve Vision Pro'nun derinliğini övmek için X'i ziyaret etti.

Apple Vision Pro, 2011'deki iPad'den bu yana Kara Kalem ödülünü kazanan ilk Apple ürünü olma başarısını elde etti. Bu ödül, Tim Cook'un CEO olduğu dönemde Apple'a verilen ilk Kara Kalem olma özelliğini taşıdığı için Cook'un Vision Pro'ya duyduğu memnuniyeti açıkça göstermesine sebep oldu.

Apple CEO'su Tim Cook, Vision Pro'nun yakın zamanda kazandığı prestijli ödül ve Kara Kalem başarısını kutlamak için tasarım ekibini tebrik etti. Cook, konuşmasında Vision Pro'nun yıllarca süren atılımlarla mümkün kılındığını ve insanların Vision Pro'yu ilk denedikleri zaman duygusallaştıklarını gördüğünü söyledi.

Apple Vision Pro was made possible by years of breakthroughs from our design and engineering teams. The result is so profound that people are often emotional the first time they try it. I’ve seen it firsthand. Congratulations to the Apple Design Team for winning this rare award. https://t.co/ev1U5kP1Ym