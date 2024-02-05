YouTube Geri Adım Attı: Vision Pro Uygulaması Geliyor!

Apple'ın yeni Vision Pro teknolojisi geçtiğimiz günlerde ön siparişe açılmıştı ve cihaz Apple'ın da beklentisinin oldukça üstünde bir satış başarısı gösterdi.

Bu süreçte birçok şirket Vision Pro'ya özel uygulama geliştirmeyeceğini açıklamış ve hatta bazıları Vision Pro'nun beklendiği kadar benimsenmeyeceğini düşündüğünü söylemişti.

YouTube Sözcüsü Konuyla İlgili Açıklama Yayınladı

Bugün ise benzer açıklamalarda bulunan şirketlerden biri olan YouTube artık yol haritasında bir Vision Pro uygulaması olduğunu açıkladı. YouTube sözcüsü Jessica Gibby konuyla ilgili olarak "Vision Pro'nun lansmanını görmekten heyecan duyuyoruz ve YouTube kullanıcılarının Safari'de harika bir deneyim yaşamasını sağlayarak onu destekliyoruz. Şu anda paylaşacak belirli bir planımız yok ancak Vision Pro uygulamasının yol haritamızda olduğunu doğrulayabiliriz." ifadelerini kullandı.

Normal şartlarda YouTube, Spotify ve Netflix, bırakın Vision Pro'ya özel uygulama geliştirmeyi, Apple'ın bu uygulamaların iPad versiyonlarını kullanmasına bile izin vermemişlerdi. Şimdi ise YouTube yapmış olduğu karar değişikliği ile iPad uygulamasının kullanımına izin vermek yerine sıfırdan bir uygulama geliştirmeyi planladığını söylüyor.

Esasında bu hizmetlere Safari üzerinden erişmek mümkün olsa da uzamsal video desteğinin kullanılabilmesi için uygulamalara ihtiyaç var. Disney Plus bu nedenle şu anda cihazda oldukça dikkat çeken bir uygulama ancak en büyük rakibi Netflix hâlâ herhangi bir atılım yapmış değil.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce diğer şirketler de kararlarında geri adım atacak mı? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.