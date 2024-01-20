Vision Pro'da Yüklü Olarak Gelecek Uygulamalar Belli Oldu!

Apple'ın merakla beklenen teknolojisi Vision Pro başlangıçta ABD için sınırlı olmak üzere ön siparişe açıldı ve son günler uygulamalar açısından Vision Pro için oldukça hareketliydi.

Geçtiğimiz günlerde önce Netflix'in Vision Pro için uygulama geliştirmeyeceği açıklanmıştı. Çok geçmeden YouTube ve Spotify da Vision Pro'ya uygulama geliştirmeyeceğini belirtti.

Vision Pro içerisinde elbette bir uygulama mağazası bulunuyor fakat kullanıcılar Vision Pro'nun hangi uygulamalarla yüklü olarak geleceğini merak ediyordu ve bugün bu soru yanıt buldu.

Vision Pro'ya Optimize Edilmiş Önceden Yüklenmiş Uygulamalar

App Store

Encounter Dinosaurs

Dosyalar

Freeform

Keynote

Posta

Mesajlar

Farkındalık

Müzik

Notlar

Fotoğraflar

Safari

Ayarlar

İpuçları

TV

Vision Pro'ya Optimize Edilmemiş Önceden Yüklenmiş Uygulamalar

Kitaplar

Takvim

Ev

Haritalar

Haberler

Podcastler

Hatırlatıcı

Kısayollar

Borsa

Sesli Notlar

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