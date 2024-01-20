Vision Pro'da Yüklü Olarak Gelecek Uygulamalar Belli Oldu!
Apple'ın Vision Pro teknolojisi ön siparişe açıldı ve cihazda yüklü gelen uygulamalar belli oldu. İşte detaylar!
Apple'ın merakla beklenen teknolojisi Vision Pro başlangıçta ABD için sınırlı olmak üzere ön siparişe açıldı ve son günler uygulamalar açısından Vision Pro için oldukça hareketliydi.
Geçtiğimiz günlerde önce Netflix'in Vision Pro için uygulama geliştirmeyeceği açıklanmıştı. Çok geçmeden YouTube ve Spotify da Vision Pro'ya uygulama geliştirmeyeceğini belirtti.
Vision Pro içerisinde elbette bir uygulama mağazası bulunuyor fakat kullanıcılar Vision Pro'nun hangi uygulamalarla yüklü olarak geleceğini merak ediyordu ve bugün bu soru yanıt buldu.
Vision Pro'ya Optimize Edilmiş Önceden Yüklenmiş Uygulamalar
- App Store
- Encounter Dinosaurs
- Dosyalar
- Freeform
- Keynote
- Posta
- Mesajlar
- Farkındalık
- Müzik
- Notlar
- Fotoğraflar
- Safari
- Ayarlar
- İpuçları
- TV
Vision Pro'ya Optimize Edilmemiş Önceden Yüklenmiş Uygulamalar
- Kitaplar
- Takvim
- Ev
- Haritalar
- Haberler
- Podcastler
- Hatırlatıcı
- Kısayollar
- Borsa
- Sesli Notlar
Apple Vision Pro Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi
WWDC 2023 etkinliği sırasında karma gerçeçklik başlığı Apple Vision Pro tanıtıldı. Bununla beraber Apple Vision Pro özellikleri belli oldu.
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