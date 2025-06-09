Apple, bugün düzenlenen Dünya Geliştiriciler Konferansı (WWDC) 2025'te Vision Pro için tasarlanmış yeni işletim sistemi VisionOS 26'yı resmen tanıttı. Şirket, yeni sürümün spatial deneyimlerde çığır açan özellikler, kurumsal kullanım için güçlü araçlar ve genişletilmiş giriş seçenekleri sunacağını açıkladı. İşte VisionOS 26 gelen tüm yenilikler!

VisionOS 26 Tanıtıldı: İşte Tüm Yenilikler

Apple'ın merakla beklenen Vision Pro karışık gerçeklik başlığı için geliştirilen VisionOS 26, WWDC 2025'te resmi olarak tanıtıldı. Yeni işletim sistemi, hem bireysel kullanıcılar hem de kurumsal müşteriler için çığır açan özellikler sunuyor. Spatial deneyimlerden genişletilmiş giriş seçeneklerine kadar birçok yenilik, Vision Pro'nun kullanım alanlarını önemli ölçüde genişletiyor.

Yeni işletim sistemiyle birlikte spatial web kavramı hayata geçiyor. Web geliştiricileri artık 3D nesneleri doğrudan web sayfalarına gömebiliyor ve bu nesneler görsel uzaya çekilebiliyor. Bu özellik, internet deneyimini tamamen yeniden tanımlayacak nitelikte.

GoPro, Insta360 ve Canon gibi önemli kamera üreticilerinin 180 ve 360 derece videolarının artık visionOS'ta doğrudan oynatılabilmesi, içerik üretimi ve tüketimi açısından büyük bir adım. Adobe'nin Premiere ile desteklenen yeni uygulaması ise spatial videoların önizleme ve düzenleme süreçlerini kolaylaştırıyor.

PlayStation VR2 Sense kontrolcü desteği, oyun deneyimini bir üst seviyeye taşıyor. Ayrıca Logitech Muse gibi yeni aksesuarlar da sisteme entegre ediliyor. Bu 6 boyutlu kalem, çizim ve işbirliği uygulamalarında kullanılabiliyor.

Kurumsal kullanım açısından VisionOS 26 çok önemli ilerlemeler sunuyor. Şirketler artık cihazları çalışanlar arasında paylaşabilecek veya misafir modu kullanabilecek. "Protected Content" modu ile sadece yetkili kullanıcıların belirli içerikleri görmesi sağlanabiliyor.

Sosyal deneyimler de büyük gelişim gösteriyor. Arkadaşlarla birlikte film izlemek veya spatial oyunlar oynamak mümkün hale geliyor. Bu özellik kurumsal ortamlarda da büyük avantaj sağlayacak, ekiplerin aynı mekanda veya uzaktan işbirliği yapmasını kolaylaştıracak.

Persona teknolojisinde yapılan köklü değişiklikler, kullanıcıların sanal temsillerini çok daha gerçekçi ve doğal hale getiriyor. Bilgisayarlı analiz sayesinde 2D fotoğraflar 3D spatial sahnelere dönüştürülebiliyor.

Kullanıcı deneyimi açısından da önemli iyileştirmeler var. VisionOS 26, uygulamaların konumlarını yeniden başlatmalar arasında bile hatırlıyor. Widget'lar gerçek uzaya yerleştirilebiliyor ve tutarlılığını koruyor. Saat widget'ını duvara, hava durumu widget'ını istediğiniz yere koyabiliyorsunuz.

Safari'nin yeni Spatial sürümü, visionOS için özel tasarlanmış bir okuma modu sunuyor. Bu da web gezinti deneyimini tamamen farklı bir boyuta taşıyor.

Apple Intelligence özellikleri de VisionOS 26'ya entegre ediliyor. Görüntü oyun alanındaki güncellemeler ve yeni desteklenen diller, sistemin yapay zeka kabiliyetlerini güçlendiriyor.

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