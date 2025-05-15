Apple Black Mirror'daki Efsane Teknolojiyi Kopyaladı

Apple Vision Pro için beklenen visionOS 3 güncellemesi, kulaklıktaki göz takibi özelliğini Black Mirror'daki gözle kontrol edilebilen teknolojiye benzetiyor. Bloomberg'in haberine göre Apple, kullanıcıların sadece göz hareketleriyle uygulamalarda gezinebileceği yeni bir sistemi test ediyor.

El hareketleri hâlâ kullanılabilecek olsa da artık tamamen opsiyonel olacak. Apple'ın içinden sızan bilgilere göre bu özellikle birlikte sistem çok daha doğal ve hızlı bir şekilde kontrol edilebilecek.

Ellerinizi Kullanmanıza Gerek Yok

Aslında Apple Vision Pro'nun halihazırdaki el hareketleri oldukça sezgisel çalışıyordu. Ancak elleri hiç kullanmadan sadece bakarak işlemleri gerçekleştirebilmek apayrı bir mevzu. Haberi kaleme alan José Adorno da cihazı kısa süre deneyimlemiş ve visionOS'un ne kadar akıcı ve kullanıcı dostu olduğuna şaşırdığını paylaşmış.

Beklentiler visionOS 3'ün, Haziran 2025'teki WWDC etkinliğinde tanıtılması yönünde. Etkinlikte ayrıca iOS 19 ve iPadOS 19 gibi diğer Apple yazılımları da tanıtılacak ve sadece yazılım güncellemesiyle de sınırlı olmayacak.

Şirket söylentilere göre bu yılın ikinci yarısında Vision Pro'nun daha hafif bir versiyonunu tanıtacak. Adının da "Apple Vision Air" olabileceği konuşuluyor. Bir başka dedikodu ise Apple'ın, Mac'e bağlanarak çalışan yeni bir Vision modeli üzerinde çalıştığı yönünde.