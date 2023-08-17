24 GB RAM Furyası Sürüyor: vivo Bir Sonraki Marka Olma Yolunda!

Redmi ve OnePlus gibi Çinli akıllı telefon üreticileri yakın zamanda Redmi K60 Ultra ve OnePlus Ace 2 Pro gibi gelişmiş donanıma ve 24 GB RAM'e sahip yeni üst düzey akıllı telefonlarını tanıtmıştı. Şimdi ise Çinli akıllı telefonların bir diğer büyük markası olan vivo'nun da bu trende katılabileceğine dair raporlar var.

DCS'nin yakın tarihli bir raporuna göre vivo'nun alt markası olan iQOO'nun yaklaşmakta olan bir telefonu 24 GB LPDDR5X RAM ile birlikte 1TB depolama alanına sahip olacak. Cihazın ayrıca Snapdragon 8 Gen 3 işlemci ile birlikte 1.5K ila 2K çözünürlüklü bir ekrana sahip olması bekleniyor.

vivo, Alt Markasıyla 24 GB RAM Kervanına Katılıyor

Şu anda iQOO 12, 24 GB RAM ve 1TB depolama alanına sahip olması en muhtemel aday gibi görünüyor.

Önceki sızıntılar da işlemci ayrıntılarını doğruluyor. Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemcinin Ekim ayında piyasaya sürüleceği söylendiğinden, iQOO 12'nin de 2023 yılının 4. çeyreğinde piyasaya sürülmesini bekleyebiliriz.

Son dönemde giderek artan 24 GB RAM'e sahip telefon sayısı kullanıcılar tarafından da ilginç karşılanıyor. Peki sizce telefonların 24 GB RAM'e ihtiyacı var mı? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilir, konuya dair içeriğimizi yukarıdan okuyabilirsiniz.