Vivo 40e'nin Özellikleri Belli Oldu: Amiral Gemilerine Taş Çıkartacak!

Vivo'nun yakın zamanda duyurması beklenen yeni akıllı telefon modelinin V40e'nin öne çıkan özellikleri gün yüzüne çıktı. Oldukça modern bir tasarıma sahip olacak telefon, teknik özellikleriyle teknolojiseverlerin beğenisini kazanabilecek gibi görünüyor. Detaylar haberde.

Vivo 40e Özellikleri

Çin merkezli teknoloji devi Vivo, bir süredir Vivo V40e isimli yeni akıllı telefon modeli üzerinde çalışmalarını yürütüyor. Sektörel kaynaklardan gelen son bilgiler, eylül ayı içerisinde tanıtılması beklenen akıllı telefonun renk seçeneklerini ve bazı teknik özelliklerini gözler önüne serdi.

İddialara göre, Vivo V40e ultra ince OLED özellikli kavisli bir ekranla gelecek. Mevcut ekran ayrıca, 4.500 nitlik tepe parlaklık değerine sahip olacak. Modern tasarımını özel bir renk seçeneğiyle tamamlayan telefon, Apple'ın "Çöl Titanyumu" renginden "Royal Bronze" isimli bir seçenekle satışa sunulacak.

Teknik özelliklere de değinecek olursak yeni Vivo V40e, MediaTek Dimensity 7300 işlemcisinden güç alacak. Söz konusu işlemci 8 GB RAM ile eşleştirilecek. Cihaz, ince yapısına rağmen 5500 mAh gibi oldukça etkileyici bir bataryaya ev sahipliği yapacak. Mevcut batarya 80W hızlı şarj ile desteklenecek. Yaklaşan akıllı telefonun Android 14 tabanlı FunTouch OS 14 arayüzü ile birlikte geleceği söyleniyor.

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