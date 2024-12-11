vivo, 2024 itibariyle dünyanın en hızlı büyüyen akıllı telefon üreticisi. Başta ülkemiz olmak üzere pek çok pazarda uygun fiyatlı orta sınıf modellerle ilgi çeken şirket, bir yandan da X200 serisi gibi telefonlarla amiral gemisi pazarında dengeleri değiştiriyor. Ancak vivo, tüm bunlara rağmen "SwitchOff" yani "Kapat" kampanyası ile teknoloji bağımlılığını azaltmayı hedefliyor.

vivo'dan Şaşırtan Çağrı: Akıllı Telefon Kullanmayın

Akıllı telefonlar hayatımızın vazgeçilmez bir parçası. Günümüzde günlük iletişimden tutun da finansal işlemlere kadar hayatımızın her alanında bu cihazları kullanıyoruz. Ancak pek çoğumuz telefonda en fazla vakti sosyal medyaya ayırıyoruz. Instagram, TikTok, YouTube, X ve hatta Facebook gibi platformlarda saatlerce kısa video izliyoruz.

Ne yazık ki bu durum insan etkileşimininin ve sevdiklerimize ayırdığımız zamanın azalması anlamına geliyor. Yapmamız gereken şey ise oldukça basit. Bilinçli bir tüketici olmak ve ne zaman kapat tuşuna basacağımızı bilmek. Bu bilinçle hareket eden vivo, aileleri telefonlarını bir kenara bırakıp birlikte kaliteli zaman geçirmeye teşvik eden #SwitchOff kampanyasını bir kez daha canlandırdı.

Şriketin yaptırdığı bağımsız araştırmalara göre, çocukların yüzde 80'i ebeveynlerinin telefon kullanımını kontrol altına almasını istiyor ve yüzde 69'u bu durumun aile içi çatışmalara yol açtığını belirtiyor. Ebeveynlerin yüzde 86'sı ise aşırı telefon kullanımının çocuklarıyla anlamlı etkileşimlerini engellediğini kabul ediyor.

Konuyla ilgili konuşan vivo Kurumsal Strateji Başkanı Geetaj Channana, "Araştırmamız, akıllı telefonların bizi sevdiklerimizden uzaklaştırabileceğini gösteriyor. Çocuklar bu durumun farkında ve değişim istiyorlar. #SwitchOff kampanyamızla ailelerin teknolojiye ara verip birbirlerine zaman ayırmalarını amaçlıyoruz," dedi.

Kampanya kapsamında restoranlarda telefon kullanımını azaltmaya yönelik etkinlikler, uygulama içi hatırlatmalar ve dijital platformlarda farkındalık çalışmaları yer alacak. Ayrıca, 20 Aralık 2024 "Switch Off Günü" olarak belirlenerek herkesin telefonlarını kapatıp aileleriyle zaman geçirmesi teşvik edilecek.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce telefonda fazla vakit geçiriyor musunuz yoksa siz kendini dizginleyebilen iradesi güçlü insanlardan biri misiniz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.