Android 16 Güncellemesi Alacak vivo Modelleri Netleşti! İşte Liste
Android 16 tabanlı OriginOS 6 güncellemesi alacak vivo ve iQOO modelleri netleşti. Peki hangi cihazlar listede? İşte söz konusu modeller!
⚡ Önemli Bilgiler
vivo, uzun bir süredir merakla beklenen Android 16 tabanlı OriginOS 6 güncellemesini nihayet Çin dışına sunmaya hazırlanıyor. Şirket yeni yazılımını 15 Ekim'de küresel olarak tanıtacağını açıklamıştı. Bugün ise güncelleme alacak cihazlar listesi netleşti. İşte Android 16 tabanlı OriginOS 6 güncellemesi alacak modeller...
Android 16 Tabanlı OriginOS 6 Güncellemesi Alacak vivo Modelleri
- Vivo X200
- Vivo X200 Pro
- Vivo X200 Ultra
- Vivo X200 FE
- Vivo X200s
- Vivo X200 Pro mini
- Vivo X100
- Vivo X100 Pro
- Vivo X100 Ultra
- Vivo X100s
- Vivo X100s Pro
- Vivo X90
- Vivo X90 Pro
- Vivo X90 Pro+
- Vivo X Fold 5
- Vivo X Fold 3 Pro
- Vivo X Fold 2
- Vivo X Flip
- Vivo V60
- Vivo V60e
- Vivo V60 Lite
- Vivo V60 Lite 4G
- Vivo V50
- Vivo V50e
- Vivo V50 Lite
- Vivo V50 Lite 4G
- Vivo V40
- Vivo V40e
- Vivo V40 Lite
- Vivo V40 Lite 4G
- Vivo V40 SE
- Vivo V40 Pro
- Vivo V30
- Vivo V30e
- Vivo V30 Pro
- Vivo V30 SE
- Vivo V30 Lite
- Vivo T4
- Vivo T4 Lite
- Vivo T4 Pro
- Vivo T4 Ultra
- Vivo T4x
- Vivo T4R
- Vivo T3
- Vivo T3 Lite
- Vivo T3 Pro
- Vivo T3 Ultra
- Vivo T3x
- Vivo Y400
- Vivo Y400 4G
- Vivo Y400 Pro
- Vivo Y300
- Vivo Y300 Plus
- Vivo Y300 Pro
- Vivo Y300 Pro+
- Vivo Y300 GT
- Vivo Y300t
- Vivo Y300i
- Vivo Y200 4G
- Vivo Y200+
- Vivo Y200 Pro
- Vivo Y200e
- Vivo Y200 GT
- Vivo Y200i
- Vivo Y200t
- Vivo Y39
- Vivo Y29 4G
- Vivo Y29s
- Vivo Y19
- Vivo Y19s Pro
Android 16 Tabanlı OriginOS 6 Güncellemesi Alacak iQOO Modelleri
- iQOO 13
- iQOO 12
- iQOO 12 Pro
- iQOO 11
- iQOO 11s
- iQOO 11 Pro
- iQOO Neo 10
- iQOO Neo 10R
- iQOO Neo 9
- iQOO Neo 9 Pro
- iQOO Z10
- iQOO Z10R
- iQOO Z10 Lite
- iQOO Z10X
- iQOO Z9
- iQOO Z9x
- iQOO Z9s
- iQOO Z9s Pro
- iQOO Z9 Lite
Bu listenin henüz resmiyet kazanmadığını belirtelim. Söz konusu modeller vivo’nun mevcut güncelleme politikasına dayanarak yapılan tahminlerdir. 15 Ekim itibarıyla beta güncellemelerinin dağıtılmaya başlanması bekleniyor.
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.