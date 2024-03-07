vivo, Çin'de En Çok Satan Akıllı Telefon Oldu: iPhone'u Zirveden İndirdi!

Counterpoint Research'un açıkladığı verilere göre Çin merkezli ve global anlamda başarılara imza atan vivo, Çin'den en çok satan akıllı telefon üreticisi oldu.

Akıllı telefon pazarında güçlü tasarımlarıyla piyasaya giriş yapan vivo, Çin'de Apple'ın önüne geçerek en çok satan akıllı telefon üreticisi unvanını eline aldı.

vivo, Çin Pazarının Lideri Oldu

Paylaşılan verilere bakıldığında vivo'yu Huawei, Honor ve Apple takip ediyor. Zirveye vivo'nun yerleşmesiyle birlikte iPhone da ilk kez 2023'te elde ettiği unvanı kaybetmiş oldu.

Yıllık olarak yaklaşık 200 milyon akıllı telefon üretim kapasitesine sahip olan vivo, Türkiye'de de V ve Y serisi telefon modelleriyle dikkatleri üzerine çekiyor. V serisi akıllı telefonları arasında V29, V29 Lite, V25, V23 ve V21 modelleri yer alıyor.

Türkiye'de üretilen ve satışa çıkan Y serisindeki modeller ise Y36, Y35, Y22s, Y27, Y17s ve Y16 modelleri oluyor. Güçlü donanımlara, şık tasarımlara ve kullanıcı dostu özellikleri sahip olan tüm modeller vivo'yu isteği konuma getiriyor.