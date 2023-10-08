vivo Büyük Bir Adım Atıyor: Funtoch OS 14 Güncellemesi Gelebilir!

Çinli OEM üretici vivo, Funtouch OS 14 adlı özel işletim sistemi güncellemesini Hindistan pazarında piyasaya sürdü. vivo bu güncelleme ile akıllı telefon kullanıcılarına daha akıcı ve kişiselleştirilebilir bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Funtouch OS 14, Hindistan'daki vivo ve iQOO akıllı telefonlarda Smooth Envision yaklaşımı ile kullanıcıların performans artışı yaşamasını sağlıyor.

Güncelleme ile Daha Yumuşak Geçişler Mümkün

Bu güncelleme, RAM kullanımını optimize ederek daha fazla uygulamanın aynı anda çalışmasına olanak tanırken, yeni Uygulama Tutucu ile beyaz listeye eklenen uygulamalara hızlı erişim sunuyor.

Ayrıca, bazı modellerde Hareket Bulanıklığı özelliği ile daha yumuşak görsel geçişler ve gelişmiş çoklu görev özellikleri sunuyor, çoklu görev ile arka planda en fazla 12 aktif penrece kullanıbilirsiniz. Hareket Bulanıklığı özelliği ise 60Hz yenileme hızına sahip akıllı telefonlarda bile iyi çalışır.

Yeni Funtouch OS 14, bir uygulamaya odaklanmayı sürdürürken diğerlerini de takip etmek için yandan kaydırmalı süspansiyonu destekliyor. Funtouch OS 14 kişiselleştirilebilir yani kilit ekranı saat stilini, seçtiğiniz düzen ve yazı tipi stiliyle özelleştirebilirsiniz.

Yeni yazılımda ayrıca her zaman ekranda görünen stiller ve minimalist bir tema var. Mevcut diğer özellikler arasında video düzenleme iyileştirmeleri, geliştirilmiş gizlilik ve güvenlik mimarisi de yer alıyor.

Funtouch OS 14, vivo X90 Pro cihazlarının bir örneği için mevcuttur. Diğerlerinin yanı sıra X90, vivo X80 Pro, X80, V29 serisi, V27 serisi ve iQOO cihazları da dahil olmak üzere diğer birçok cihaz yeni güncellemeyi almaya başlayacak. Funtouch OS 14'ün kademeli olarak kullanıma sunulması Nisan 2024'e kadar uzatılacak.

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