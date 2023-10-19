vivo, Funtouch OS 14 ile Kullanıcı Deneyimlerine Seviye Atlatıyor!

vivo'nun bir süredir kullanıcıları tarafından beklenen Funtouch OS 14 güncellemesi, kullanıcı deneyiminde büyük bir sıçrayış yaşıyor. Android 14 tabanlı olan yeni arayüz Funtouch OS 14, telefonların performansını daha fazla iyileştiriyor.

Daha akıcı performansla birlikte birçok yeni özellik, Funtouch OS 14 ile vivo kullanıcılarla buluşmaya hazırlanıyor. Hem gelişmiş hem de sorunsuz bir kullanıcı deneyimi vadeden arayüz, yenilik ve iyileştirmeleriyle de şimdiden dikkat çekiyor.

vivo, Kullanıcı Deneyimini Üst Seviyeye Taşıyacak

Funtouch OS 14, kullanıcılara bellek yönetiminden gizlilik ve güvenlik alanlarına, çoklu görev yeteneklerinden akıcılığa kadar pek çok ciddi iyileştirmeyle geliyor.

Yaratıcılığı artıracak yeni video düzenleme araçlarının da olması kullanıcıların akıllı telefonlarıyla etkilişimini de daha keyifli bir boyuta taşıyor.

Her bir kullanıcının tarzını ifade etmesine imkan tanıyan yenilikler de geliyor. Bu yenilikler:

Kilit ekranında saat stilini sekiz farklı yazı tipi stiliyle kişiselleştirme

Üç farklı saat düzeni

Her zaman açık ekran stilleri ve MY renk paleti adı verilen geniş renk yelpazesi

Gri tonlamalı görselleri optimize ederek ekran güç tasarrufu sağlama

Smoot Envision ile RAM sistem performansı, yanıt verme hızı ve aynı anda birden fazla uygulamayı aktif tutma yeteneği

ile RAM sistem performansı, yanıt verme hızı ve aynı anda birden fazla uygulamayı aktif tutma yeteneği Uygulama Tutucu özelliği ile manuel kapatılmayan uygulamalar her zaman son arayüze geri yüklenir

özelliği ile manuel kapatılmayan uygulamalar her zaman son arayüze geri yüklenir Hareket Bulanıklığı ile görsellerde akıcılık sağlama, uygulama açıp kaparken hareket bulanıklığının giderilmesi

Yukarıda bahsedilen yenilikler arasında en çok dikkat çekenlerden biri de 8 GB gibi bir RAM kapasitesine sahip olan cihazın RAM sistemini optimize etmesi ile 600 MB'a kadar ek alan daha tanıyor olması. Böylece telefonda gerçekleştirilen çoklu görevler çok daha hızlı sonuç verebiliyor.

Kişisel Bilgiler ve Güvenlikte Son Nokta

Funtouch OS 14, cihazlarını paylaşırken kullanıcıların kişisel bilgileri üzerinde kontrol sahibi olmalarına olanak tanıyor. Yeni Akıllı Yansıtma adındaki özellik ile bildirim çubuğunda herhangi bir kişisel bilginin doğrudan görünebilir olmamasını sağlıyor.

Ayrıca gizli fotoğraflar için ek şifre doğrulama sunması da kullanıcıların güvenle cihazlarını paylaşabilme imkanı tanıyor. Tüm bu yeni özellikler ve iyileştirmeler Funtouch OS 14 ile mümkün olacak. Bu arayüz Kasım ayından itibaren vivo akıllı telefonlarına iletilmeye başlanacak.