vivo'nun Futbol Dünyasındaki Önemli Hamleleri: Spora Bağlı Bir Teknoloji Devi!

vivo, akıllı telefon pazarındaki yükselişini, son zamanlarda futbol dünyasında yaptığı önemli anlaşmalarla destekliğyor. Yaptığı sponsorluk anlaşmaları sayesinde Türkiye'de spora desteğini açık bir şekilde gösteriyor.

FIFA Dünya Kupası ve UEFA Avrupa Ligi gibi uluslararası turnuvalar, dünyanın her yerinden milyarlarca insan tarafından seyrediliyor. Futbolun da bir spor dalından daha fazlası olduğuna inanan vivo, futbol organizasyonlarına ve takımlara sponsor olmaya devam ediyor.

vivo'nun Futbol Takımlarına Olan Desteği

vivo, takımlara ve futbol organizasyonlarına sağladığı sponsorluk desteği, geniş kitlelere ulaşmasında büyük bir rol oynuyor. Şirketin destekleri sayesinde futbol kulüpleri de mali açıdan güç kazanıyor. Daha iyi tesisler kurma ve takıma yetenekli oyuncular kazandırma noktasında avantaj sahibi oluyorlar.

vivo en son bu sene 14 Haziran'da Almanya'da başlayacak UEFA EURO 2024 turnuvasının resmi ortaklarından biri oldu. Bu ortaklık sayesinde şirket, futbol sahasında akıllı telefonlarını ve en yeni teknolojilerini futbol sahasında sergileyebilecek.

vivo'nun bugüne kadar ana sponsoru olduğu tüm etkinlikler ve futbol takımları: