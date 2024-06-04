vivo'nun Futbol Dünyasındaki Önemli Hamleleri: Spora Bağlı Bir Teknoloji Devi!
vivo, akıllı telefon pazarındaki lider konumunu futbol dünyasında yaptığı önemli anlaşmalar ve sponsorluklarla güçlendiriyor. İşte detaylar!
vivo, akıllı telefon pazarındaki yükselişini, son zamanlarda futbol dünyasında yaptığı önemli anlaşmalarla destekliğyor. Yaptığı sponsorluk anlaşmaları sayesinde Türkiye'de spora desteğini açık bir şekilde gösteriyor.
FIFA Dünya Kupası ve UEFA Avrupa Ligi gibi uluslararası turnuvalar, dünyanın her yerinden milyarlarca insan tarafından seyrediliyor. Futbolun da bir spor dalından daha fazlası olduğuna inanan vivo, futbol organizasyonlarına ve takımlara sponsor olmaya devam ediyor.
AnTuTu En İyi Android Telefonları Açıkladı: vivo'dan Büyük Başarı!
Geçtiğimiz ayın en iyi Android telefonları hangileri? AnTuTu'nun paylaştığı bir rapor, çok fazla sayıda kişi tarafından merak edilen soruyu yanıtladı.
vivo'nun Futbol Takımlarına Olan Desteği
vivo, takımlara ve futbol organizasyonlarına sağladığı sponsorluk desteği, geniş kitlelere ulaşmasında büyük bir rol oynuyor. Şirketin destekleri sayesinde futbol kulüpleri de mali açıdan güç kazanıyor. Daha iyi tesisler kurma ve takıma yetenekli oyuncular kazandırma noktasında avantaj sahibi oluyorlar.
vivo en son bu sene 14 Haziran'da Almanya'da başlayacak UEFA EURO 2024 turnuvasının resmi ortaklarından biri oldu. Bu ortaklık sayesinde şirket, futbol sahasında akıllı telefonlarını ve en yeni teknolojilerini futbol sahasında sergileyebilecek.
vivo'nun bugüne kadar ana sponsoru olduğu tüm etkinlikler ve futbol takımları:
- UEFA EURO 2024 Resmi Ortağı
- Türkiye Erkek A Milli Futbol Takımı Ana Sponsoru (2020)
- FIFA 2022 Dünya Kupası Ana Sponsoru
- UEFA EURO (2020)
- Hindistan Premier Ligi (2016-2019 ve 2021)
- FIFA Konfederasyonlar Kupası (2017)
- FIFA Dünya Kupası (2018)
- FIFA Arap Kupası Katar (2021)
- FIFA Dünya Kupası Katar (2022)