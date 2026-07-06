vivo'nun Dev Bataryalı ve 120Hz Ekranlı Telefonları Tanıtıldı!

vivo kısa bir süre önce yeni akıllı telefonlarının kullanıcıların beğenisine sundu. vivo G5i ve G5z olarak isimlendirilen yeni modeller temelde aynı özelliklere sahip. Benzer şekilde fiyatları da aynı. Peki vivo vivo G5i ve G5z neler sunuyor? İşte özellikleri ve fiyatı!

vivo G5i ve G5z Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6.75 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1570 x 720 piksel

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

Ekran Türü: LCD

İşlemci: Snapdragon 4 Gen 2

RAM: 6GB ve 8GB

Depolama: 128GB ve 256GB

Ön kamera: 8MP

Arka kamera: 50MP

Batarya: 7200 mAh

Şarj Hızı: 44W

Su ve toz direnci: IP68 ve IP69

vivo G5i ve G5z Ekran Özellikleri Neler?

vivo G5i ve G5z, 6,75 inç boyutlarında, 120Hz yenileme hızı ve 1570 x 720 piksel çözünürlük sunan LCD bir ekranla geliyor. Kullanıcılar cihazların 120Hz tazeleme hızı sayesinde menü geçişlerinde, web sayfası kaydırmalarında ve hatta oyunlarda 90Hz'e kıyasla daha akıcı bir deneyim sunuyor.

LCD panel ise tam olarak AMOLED/OLED performansı veremiyor. Aynı renk canlılığı bahsi geçen panel türlerindeki gibi üst seviyede değil. Ancak yine de giriş-orta segmentte yer aldıklarını düşündüğümüzde bunun çok fazla dert edilecek bir konu olmadığını söyleyebiliriz.

vivo G5i ve G5z İşlemcisi Ne?

Modellerde Qualcomm'un Snapdragon 4 Gen 2 işlemcisi kullanılıyor. Halihazırda vivo Y31 5G gibi ürünlerde de karşımıza çıkan yonga 4 nm fabrikasyon süreciyle üretildi. Donanımlardaki nm değeri ne kadar küçük olursa o kadar iyi. Bunu biraz daha açarsak, 4 nm tabanlı bir işlemci 5 nm veya daha eski donanımlara kıyasla daha verimli ve aynı zamanda daha yüksek performansta çalışabiliyor.

Snapdragon 4 Gen 2 oyun performansında da çok fazla üzmüyor. Zira yapılan testlerde Call of Duty Mobile'ı 30-40 FPS seviyesinde çalıştırabildiğini görüyoruz. Tabii giriş-orta segment bir yonga seti olması nedeniyle amiral gemisi performansı beklemek hayalcilik olur. Ancak yine de gireyim biraz oyun oynayayım dediğinizde çok fazla sıkıntı yaşamayacaksınız.

vivo G5i ve G5z Kamera Özellikleri Neler?

Akıllı telefonlarda 50 megapiksel ana ve 8 megapiksel ön kamera bulunuyor. Bunu biraz daha açarsak ana kamera otomatik odaklama desteğine sahip ve on kata kadar yakınlaştırma yapabiliyor. Ön kamerası ise iki kata kadar yakınlaştırma imkanı sunuyor. Yani basit fotoğraf çekimleri için uygun diyebiliriz.

vivo G5i ve G5z Batarya Özellikleri Neler?

Cihazlarda 44W hızlarında şarj olabilen 7.200 mAh'lik bir batarya bizleri karşılıyor. Özellikle batarya kapasitesinin yüksek olması sayesinde gün içerisinde sürekli şarj cihazı arama gibi bir sorununuzun olmayacağını söyleyebiliriz. Şarj hızları da 100W kadar olmasa bile şarj olma sürelerinde sizi çok fazla üzmeyecektir.

vivo G5i ve G5z Fiyatı Ne Kadar ve Türkiye'de Satılacak mı?

vivo G5i ve G5z, 6 GB + 128 GB ve 8 GB + 256 GB dahili depolama seçenekleriyle raflardaki yerini alıyor. Cihazlar için açıklanan fiyat etiketi ise sırasıyla 2.199 yuan (15.177 TL) ve 2.899 yuan (20.008 TL). Bunlara Türkiye'de uygulanan vergileri de dahil edersek 30.876 TL ve 40.705 TL'ye karşılık geliyor.

Bununla birlikte şu anda vivo G5i ve G5z'nin hangi ülkelerde satılacağına dair bir açıklama yapılmadı. Şu anda sadece Çin'de satıldığını biliyoruz. vivo ülkemizde fazlasıyla aktif bir marka olsa da G serisi telefonları burada çok fazla görme şansımız olmadı. Bu nedenle cihazların ülkemizi pas geçme ihtimali oldukça yüksek.

Editörün Yorumu

vivo G5i ve G5z'nin teknik özellikleri beni memnun etse de fiyatı için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Açıkcası fiyatın daha düşük olmasını beklerdim. Ancak sadece teknik özellikleri açısından konuşacak olursak dev bataryası, oyunlarda çok fazla üzmeyen işlemcisi ve 120Hz ekranıyla bekleneni verecektir diyebilirim.