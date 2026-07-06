Bu Oyun, 1 Aydan Kısa Sürede 2026'nın En Çok Satılan Oyunu Oldu

Lemorion_1224 adlı bir geliştirici tarafından geliştirilen Meccha Chameleon, piyasaya sürülmesinin üzerinden 1 ay bile geçmeden 2026 yılının en çok satılan oyunu olarak öne çıktı. Bu bir bağımsız oyun. Yani sadece bir geliştiricinin elinden çıktı, arkasında büyük bir ekip yok. Buna rağmen bu yıl piyasaya sürülen büyük bütçeli Forza Horizon 6 gibi yapımları bile gerisinde bıraktı.

Meccha Chameleon Ne Kadar Satıldı?

Meccha Chameleon, an itibarıyla 15 milyon satış miktarına ulaştı. Bu önemli dönüm noktasına ulaşan yapım, 2026 yılının en hızlı ve en çok satılan oyunu hâline geldi. 9 Haziran 2026 tarihinde piyasaya sürülen yapım, bir ay bile olmadan Resident Evil: Requiem ve Forza Horizon 6 gibi yüksek bütçeli oyunları satış miktarı açısından geçti.

Hatırlarsanız oyun 26 Haziran 2026 tarihinde 10 milyon satışa imza atmıştı. İki haftadan kısa bir sürede bunun üzerine 5 milyon daha oyuncu ekleyerek ne kadar iddialı bir yapım olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Şu an SteamDB üzerinden baktığımızda son 24 saat içinde 194 bin 899 oyuncu tarafından oynandığını görüyoruz.

Meccha Chameleon Nasıl 2026'nın En Çok Satılan Oyunu Hâline Geldi?

Meccha Chameleon'ın bu kadar kısa sürede 2026 yılının en çok satılan oyunu hâline gelmesinin birçok sebebi var. Bunların başında herkesin tahmin edebileceği üzere yayıncılar tarafından çok fazla oynanması geliyor. Sadece Türkiye'deki yayıncılardan bahsetmiyoruz, dünya genelindeki yayıncılar bu oyunu epey parlattı. Tabii, yayıncılar oyuna ilgi gösterince TikTok ve Instagram gibi platformların da vazgeçilmezi oldu.

Çok oyunculu yapım olduğu için genellikle arkadaşlarla birlikte oynamak için tercih ediliyor. Oyunu satın alıp beğenenler hemen soluğu arkadaşının yanında aldı ve onlardan oyunu satın almasını ve birlikte oynamayı istedi. Bakıldığında zaten oyunun öyle uçuk bir fiyatı yok. Şu an sadece 3.99 dolara satılıyor ki bu da güncel kurla 186 TL'ye denk geliyor. Hem uygun fiyatlı olması hem arkadaş ısrarı dolayısıyla oyun çok satıldı.

Şunu da belirtmeden geçmemek gerek: Oyunun çok ileri düzey bir donanım gerektirmiyor. Nispeten basit grafikleri var. Karakter tasarımları bile çok basit. Görsel yönden çok zengin bir içerik sunmuyor. Aşırı eski bilgisayar olmadığı sürece sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Bu da herkes tarafından erişilebilir olmasını sağlıyor.

Meccha Chameleon'da Amaç Nedir?

Meccha Chameleon temelde bir saklambaç oyunu ama oynanışa farklılık getiren birkaç unsur var. Saklanan taraf, kendisini boyayarak kamufle edebiliyor. Ebeler de onları bulmak için etraftaki anormalliklere dikkat ediyor. Bir şey bir yere uyumlu değilse kafasında soru işaretleri oluşuyor ve bunu gidermek için harekete geçiyor. Süre bitmeden sobelenmemiş tek bir kişi bile kalırsa kazanan taraf saklananlar oluyor.

Editörün Yorumu

Ben asıl büyük çıkışının mobil tarafta olacağını düşünüyorum. Yeni çıkan oyunlara sık sık göz gezdiren birisi olarak şimdiden (hem Steam hem Play Store'da) onlarca klonuna denk geldim. Eğer geliştirici oyununu resmî olarak Android ve iOS'e çıkarırsa, mobil versiyonu ücretsiz yapıp oyun içi satın alımlarla karakter özelleştirme gibi seçenekler getirirse çok daha kısa sürede büyük bir gelir elde edebilir.

Elbette zahmetli bir süreç ama tek bir platformda hiçbir köklü yenilik olmadan ilerleyen oyunlara zamanında ne olduğunu gördük. Hepsi bir noktadan sonra güncelliğini yitiriyor. Bugün GTA Online (FiveM'den bahsetmiyorum) bile eskisi gibi oynanmıyor. Oyuncuların hevesi artık çabuk bitiyor. O yüzden herhangi bir adım atılmazsa bir noktadan sonra herkes farklı oyunlara yönelecektir.