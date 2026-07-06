Dev Bataryalı Bütçe Dostu Android Telefon Yolda! 120Hz Ekranı Var

Motorola, Moto G77 Power'ın tüm özelliklerini açıkladı. Fiyat etiketinin ise 8 Temmuz tarihinde duyurulması bekleniyor. Android 16 işletim sistemiyle birlikte gelen cihaz, yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı ekran deneyimi sunuyor. Telefon ayrıca yüksek batarya kapsitesi ve 8 GB RAM seçeneği dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de dikkatleri üzerinde topluyor.

Motorola Moto G77 Power'ın Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,72 inç

6,72 inç Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2400 piksel

1080 x 2400 piksel Ekran Teknolojisi: IPS LCD

IPS LCD Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Parlaklığı : 1050 nit

: 1050 nit İşlemci: Dimensity 6400

Dimensity 6400 RAM: 4 GB / 8 GB

4 GB / 8 GB Depolama: 128 GB

128 GB Ana Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 8 MP

8 MP Ön Kamera: 32 MP

32 MP Batarya: 7.000 mAh

7.000 mAh Hızlı Şarj: 30W

30W Su Sıçramalarına ve Toza Dayanıklılık: IP64 sertifikası

IP64 sertifikası İşletim Sistemi: Android 16

Android 16 Boyut: 166,23 x 76,50 x 8,89 mm

166,23 x 76,50 x 8,89 mm Ağırlık: 215 gram

Motorola Moto G77 Power'ın Ekran Özellikleri Neler?

Telefonun ekranı 6,72 inç büyüklüğünde. Cihaz, IPS LCD ekran üzerinde 1080 x 2400 piksel çözünürlük, 1050 nit parlaklık sunuyor. Telefonun nit değeri ne kadar yüksekse güneşli bir günde dışarıdayken ekranı o kadar rahat görülebilirsiniz. 1050 nit, ekranın güneş ışığı altında bile sorunsuz şeklilde görülebilmesini sağlıyor.

Hz şeklinde kısaltılan Hertz, ekranın saniyede kaç kez yenilendiğini gösteriyor. Hz değeri ne kadar yüksek olursa o kadar akıcı deneyim elde ediliyor. 120Hz, akıcı ekran deneyimi için yeterlidir. Geniş görüş açısına sahip IPS LCD ekran, renkleri doğal tonlarda gösteriyor. Bu arada Motorola Moto G57 Power'da 6,72 inç ekran boyutu, 1080 x 2400 piksel çözünürlük, IPS LCd ekran, 120Hz yneileme hızı ve 1050 nit parlaklık mevcut.

Motorola Moto G77 Power'ın İşlemcisi Nasıl?

Motorola'nın yeni telefonunda Dimensity 6400 işlemcisi bulunuyor. Bu işlemci, MediaTek tarafından 6 nm üretim süreciyle geliştirildi. Nm şeklinde kısaltılan nanometre değeri küçüldükçe transistörün boyutu da küçülüyor. Bu sayede aynı alana çok daha fazla transistör sığdırılabiliyor. 6 nm işlemcinin 12 nm işlemcilere kıyasla birden fazla avantajı mevcut. Örneğin 6 nm işlemciler daha verimli çalışıyor. Bu da pil ömrünü olumlu yönde etkiliyor.

Orta segmentte konumlanan bu işlemci, kaliteli grafiklere ve yoğun efektlere sahip Genshin Impact'i 30 FPS civarında çalıştırıyor. Dimensity 6400 işlemcisine sahip mobil cihazlarda MOBA türündeki Mobile Legends: Bang Bang, battle royale türündeki Free Fire, aksiyon türündeki Call of Duty Mobile ve battle royale oyunu PUBG Mobile 60 FPS'te oynanabiliyor. Bu işlemcinin TECNO Spark 50 4G ve Infinix Hot 60i 5G'de de yer aldığını belirtelim.

Motorola Moto G77 Power'ın Kamera Özellikleri Neler?

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Ultra geniş açılı kamera, geniş alanları tek kareye sığdırıyor. Bu da özellikle manzara ve mimari çekimlerinde önemli avantaj sağlıyor. Ön yüzeyde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut.

Moto G77 Power ayrıca 2K ve Full HD çözünürlüklerinde video kaydedebiliyor. Bu arada serinin bir önceki modeli Motorola Moto G57 Power'da 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera yer alıyor.

Motorola Moto G77 Power'ın Bataryası Kaç mAh?

215 gram ağırlığında olan 166,23 x 76,50 x 8,89 mm boyutlarında olan telefon, 7.000 mAh batarya kapasitesine sahip. Moto G77 Power, bu yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Cihaz ayrıca 30W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse Moto G57 Power'da 7.000 mAh batarya kapasitesi ve 30W hızlı şarj teknolojisi mevcut.

Motorola Moto G77 Power Türkiye'de Satılacak mı?

Motorola Moto G77 Power'ın Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Razr 60 ve Edge 70 satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Motorola Moto G77 Power'ın Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün.

Motorola Moto G77 Power'ın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Motorola Moto G57 Power için 157 dolar (7.350 TL) fiyat etiketi belirlenmişti. Moto G77 Power'ın önceki modelden daha iyi özelliklere sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 165 dolar (7.725 TL) fiyat etiketiyle satılabilir. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 14 bin TL civarında olabilir. Konuya dair açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satılabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Bir telefonda işlemci ve ekran teknolojisi gibi özelliklerin yanı sıra batarya kaapsitesi de çok önemli çünkü şarj işlemiyle sık sık uğraşmak deneyimi olumsuz etkileyebiliyor. Moto G77 Power'ın yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacağını söyleyebilirim. Yüksek yenileme hzının da önemli bir avantaj olduğunu belirteyim. Bunun nedeni ise akıcı ekran deneyimi elde edilmesi.