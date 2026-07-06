vivo'dan 8100 mAh Bataryalı Telefon! Şarjını Bitirmek Çok Zor

vivo, Y500'ü tanıttı. Böylece telefonun özellikleri ve fiyatı belli oldu. Telefonda Unisoc tarafından geliştirilen orta sınıf bir işlemci bulunuyor. Bu işlemci, donanımı pek zorlamayan mobil oyunları sorunsuz çalıştırabiliyor. Telefon ayrıca yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Böylece cihazı gün içinde sık sık şarj etmeye gerek kalmayacak.

vivo Y500'ün Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,83 inç

6,83 inç Ekran Çözünürlüğü: 1260 x 2800 piksel

1260 x 2800 piksel Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Parlaklığı: 5.000 nit

5.000 nit İşlemci: Unisoc T7300

Unisoc T7300 RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 128 GB / 256 GB

128 GB / 256 GB Arka Kamera: 50 MP ana kamera ve 2 MP ikinci kamera

50 MP ana kamera ve 2 MP ikinci kamera Ön Kamera: 32 MP

32 MP Batarya: 8.100 mAh

8.100 mAh Hızlı Şarj: 44W

44W Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68 ve IP69 sertifikaları

IP68 ve IP69 sertifikaları İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı OriginOS 6

vivo Y500'ün Ekran Özellikleri Neler?

6,83 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, AMOLED ekran üzerinde 1260 x 2800 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 5.000 nit parlaklık sunuyor. Yüksek yenileme hızı, akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Örneğin menüler arasında gezerken ve sosyal medyada kaydırma yaparken bile bu hissedliiyor. 120Hz, akıcı ekran deneyimi için yeterli bir değerdir.

5.000 nit parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor. AMOLED, siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor. Böylece karanlık sahnelerde grileşme sorunu olmuyor. Bu ekran ayrıca çok canlı renklere sahip. Bu arada vivo Y400'de 6,67 inç ekra nboyutu, 1080 x 2400 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı ve 1800 nit parlaklık tercih edilmişti.

vivo Y500'ün İşlemcisi Nasıl?

Telefon gücünü Unisoc T7300 işlemcisinden alıyor. Bu işlemci, MOBA türündeki League of Legends: Wild Rift'i ortalama 70 FPS, MOBA oyunu Mobile Legends: Bang Bang'i ortalama 75 FPS, battle royale oyunu PUBG Mobile'ı ortalama 56 FPS, onlien aksiyon oyunu Call of Duty Mobile'ı ise ortalama 58 FPS'te çalıştırıyor.

Söz konusu işlemcide 2.2 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 2.0 GHz hızında çalışan altı çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut. Bu arada işlemci, 6 nm üretim süreciyle geliştirildi. 6 nm işlemci, 12 nm ve daha eski işlemciye kıyasla hem daha yüksek performans sunuyor hem de daha verimli çalışıyor. Yüksek verimlilik, pil ömrünü olumlu etkiliyor. Bu arada Y400'de Snapdragon 4 Gen 2 mevcut. Bu işlemci de söz konusu mobil oyunları sorunsuz çalıştırabiliyor.

vivo Y500'ün Kamera Özellikleri Neler?

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığına sahip ana kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram açıklığına sahip ikinci kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip kamera mevcut. F değeri ne kadar düşükse sensöre o kadar çok ışık giriyor. Böylece düşük ışıkta kaliteli fotoğraflar çekilebiliyor.

Telefonda ayrıca portre modu ve gece modu dahil olmak üzere çeşitli kamera modları da yer alıyor. Bu arada vivo Y400'de 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığına sahip ana kamera, yardımcı lens ve 32 megapiksel çözünürlüğünde f/2.5 diyafram açıklığına sahip kamera tercih edilmişti.

vivo Y500'ün Bataryası Kaç mAh?

vivo'nun yeni telefonu 8.100 mAh batarya kapasitesine sahip. Bu yüksek kapasite sayesinde telefon uzun pil ömrü sunacak. Böylece telefonu gün içinde sık sık şarj etmeye gerek kalmayacak. Cihaz ayrıca 44W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse vivo Y400'de 6.000 mAh batarya kapasitesi ve 90W hızlı şarj teknolojisi bulunuyor.

vivo Y500 Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda vivo Y05, vivo X300, X300 Pro, vivo V70, vivo Y31 5G dahil olmak üzere vivo'nun pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda vivo Y500'ün Türkiye'de satışa sunulma ihtimali bulunuyor. Y500'ün Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadı.

vivo Y500'ün Fiyatı Ne Kadar?

8 GB RAM ve 128 GB depolama: 359 dolar (16.807 TL)

359 dolar (16.807 TL) 8 GB RAM Ve 256 GB depolama: 395 dolar (18.492 TL)

vivo Y500'ün 359 dolar olan başlangıç ücreti, güncel kur ile birlikte 16 bin 807 TL'ye denk geliyor. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 34 bin TL civarında olabilir. vivo Y500'ün Türkiye fiyatı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.

Editörün Yorumu

Özellikleri göz önünde bulundurduğumda vivo Y500'ün orta segment telefonlar arasında oldukça iddialı bir model olduğunu düşünüyorum. Yüksek batarya kapasitesine sahip telefonun yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacağını söyleyebilirim. Bu sayede powerbank taşımaya gerek kalmayacak. google.com AMOLED ekran ise telefon kullanımını çok keyifli hâle getiriyor. Bunun nedeni ise bu ekranın çok canlı renklere sahip olması.