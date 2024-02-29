vivo iQOO TWS Air 2 Özellikleri ve Fiyatı Belli Oldu!

vivo'nun yeni kablosuz kulaklık modeli olan iQOO TWS Air 2 özellikleri ve fiyatı belli oldu. vivo'nun alt markası iQOO tarafından piyasaya çıkan ürün, ses kalitesiyle kullanıcılara eşsiz bir ses deneyimi sunuyor.

vivo iQoo TWS Air 2, 14.2mm sürücü, MonsterSound ses ve 30 saate kadar pil ömrü sunuyor. Cihazın aynı zamanda IP54 sertifikası bulunuyor. Bu sertifika su ve toza dayanıklılığını temsil ediyor.

TWS Air 2 Özellikleri ve Fiyatı

14.2 mm sürücüye sahip olan kulaklık modeli, Golden Ears uzmanları ile geliştirilen ses yapısına sahip. MonsterSound oyun ses efektlerini de destekliyor.

Tek şarjla tam dolumda 6 saate kadar müzik dinleme imkanı sunuyor. Şarj kutusu ile birlikte de 30 saate kadar varan bir dinleme deneyimi elde ediliyor. Hızlı şarj desteğinin bulunması ürünü bir adım öne çıkarıyor.

10 dakikada 2 saatlik dinleme deneyimi sunan TWS Air 2, bluetooth 5.3 bağlantı teknolojisini kullanıyor. Su ve toza dayanıklılığının yanı sıra AI destekli çağrı gürültü engelleme özelliğine de sahip.

3D panoramik ses, DeepX 3.0 stereo ses efekti de bulunuyor. Gürültüyü engelleme oranı ise %51'e kadar çıkıyor. Piyasanın yeni dikkat çeken kablosuz kulaklığının fiyatı 20 dolar. Türkiye fiyatı henüz belli değil.