Vivo iQOO Z9 Lite Tanıtıldı: Farklı İsimlerle Alınabilen Telefon!

Diğer Çinli telefon üreticileri ile benzer şekilde Vivo'da aynı telefonu birkaç farklı isim ile piyasaya sürmekten çekinmeyen bir marka. MediaTek Dimensity 6300 işlemciden güç alan Vivo T3 Lite ve Vivo Y28s ile tamamen aynı olan Vivo iQOO Z9 Lite modelinin tanıtılması ile bunu bir kez daha yaşadık.

Vivo iQOO Z9 Lite Özellikleri

Daha ilginç olan detay ise Z9 Lite'ın birebir aynı olduğu bu iki modelle Hindistan pazarında satışa sunulması oldu. Yani Vivo'nun üç telefonu da aynı özelliklere ve birebir aynı tasarıma sahip fakat sadece isimleri farklı.

Aralarındaki tek fark satış kanalı: iQOO Z9 Lite sadece Amazon'da satılıyor. 6.56 inç büyüklüğündeki 90 Hz yenileme hızına sahip IPS LCD ekrana sahip olan telefonun, 6 nm fabrikasyon süreci ile üretilen işlemcisi, sekiz çekirdekli ve 2.4 GHz'e kadar çıkabiliyor.

4 GB ve 6 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunan telefonun depolama alanı 128 GB. Tabii hafıza kartı ile depolamayı artırmak mümkün. 50 Megapiksel arka kameraya 2 Megapiksel derinilk algılama sensörünün eşlik ettiği telefonun ön kısmında 8 Megapiksel kamera bulunuyor.

5000 mAh bataryalı telefon 15W hızlı şarj desteğine sahip. Android 14 işletim sistemi ile kutudan çıkan telefonun Funtouch 14 arayüzüne ev sahipliği yaptığını da belirtmeliyiz.