Sudan Ucuz: vivo Y37 ve Y37m Tanıtıldı!

Akıllı telefon pazarının başarılı oyuncularından vivo, teknik özelikleriyle ve fiyatıyla dikkatleri üzerine çeken vivo Y37 ve Y37m modellerini vitrine çıkardı. Peki akıllı telefonlar kullanıcılara tam olarak neler sunuyor? İşte vivo Y37 ve Y37m özellikleri ve fiyatı!

vivo Y37 ve Y37m Özellikleri ve Fiyatı

vivo Y37 ve Y37m, 20,15:9 en boy oranına ve yüzde 89,64 ekran/gövde oranına sahip 6,56 inçlik bir ekrana sahip. Aynı zamanda modellerin ekranları 1612×720 çözünürlük ve 90 Hz yenileme hızı sunuyor. Ürünlerin giriş segmentte sıkça tercih edilen damla çentik tasarımını benimsediğini belirtelim.

Telefonların tek ortak özellikleri ekranları değil. Zira her iki cihazda da MediaTek Dimensity 6300 işlemci mevcut. Bununla birlikte, LPDDR4X ve eMMC5.1 destekli 4 GB, 6 GB veya 8 GB RAM'in yanı sıra 128 GB veya 256 GB dahili depolamayla raflardaki yerini alıyorlar. Y37, bunlara ek olarak 12 GB RAM'li bir varyant daha sunuyor.

Özellik Vivo Y37 & Y37m Ekran 6.56 inç, 20.15:9 oran, 89.64% ekran/gövde oranı, 1612x720 çözünürlük, 90Hz yenileme hızı İşlemci Dimensity 6300, Octa-core (2.4GHz performans çekirdekleri, 2.0GHz verimlilik çekirdekleri), Mali-G57 GPU RAM 4 GB, 6 GB, 8 GB (Y37 ek olarak 12 GB'lik bir varyant daha sunuyor) Depolama 128GB veya 256GB, LPDDR4X çift kanal RAM, eMMC5.1 ROM Batarya 5000mAh, 15W şarj desteği İşletim Sistemi OriginOS 14, Android 14 tabanlı Arka Kamera 13MP, f/2.2 diyafram Ön Kamera 5MP, f/2.2 diyafram Ağ ve Bağlantı 5G, 4G, çift nano SIM, 2.4G/5G WiFi, Bluetooth 5.4 Diğer Özellikler Yan montajlı parmak izi sensörü, USB Type-C, 3.5mm kulaklık girişi

vivo Y37 fiyatları:

4 GB+128 GB: 1,199 yuan (~$165)

6 GB+128 GB: 1,499 yuan (~$206)

8 GB+128 GB: 1,799 yuan (~$248)

8 GB+256 GB: 1,999 yuan (~$275)

12 GB+256 GB: 2,099 yuan (~$289)

vivo Y37m fiyatları:

4 GB+128 GB: 999 yuan (~$138)

6 GB+128 GB: 1,499 yuan (~$206)

8 GB+256 GB: 1,999 yuan (~$275)