Apple Vision Pro Rakibi: vivo'nun İlk Karma Gerçeklik Gözlüğü İçin Tarih Verildi!

Ürün yelpazesini genişletmek için çalışmalarını sürdüren vivo, giyilebilir teknoloji alanında çok kritik bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Çinli üretici, kısa bir süre önce Apple Vision Pro'nun rakibi bir karma gerçeklik gözlüğü üzerinde çalıştığını doğruladı ve ürünün çıkış tarihini paylaştı.

vivo'nun İlk Karma Gerçeklik Gözlüğü Ne Zaman Çıkacak?

Kısa bir süre önce Çin'de bir etkinlik düzenleyen vivo, ilk karma gerçeklik gözlüğü için resmen tarih verdi. Şirket, Apple Vision Pro rakibi olması beklenen gözlüğünü 2025 yılında piyasaya süreceğini duyurdu. Maalesef şu an için ürünle ilgili herhangi bir teknik detay paylaşılmadı.

vivo'nun geçmişte de buna benzer çalışmaları olduğunu belirtmek gerekiyor. Hatırlanacağı üzere, 2019 yılında şirket ilk AR (Artırılmış Gerçeklik) gözlüğünü piyasaya sürdü. Ancak, bu ürün tek başına çalışamıyordu ve çalışabilmesi için 5G destekli telefonlar gerekiyordu.