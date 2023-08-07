vivo X Murat Boz İş Birliğinin İlk Reklam Filmi Yayınlandı

vivo'nun V29 Serisi için Murat Boz ile ortaklaşa hazırladığı "Hayat Kutlamaya Değer" kampanyasının ilk reklam filmi yayınlandı.

Reklam filminde ünlü sanatçı Murat Boz, Boz ailesinin sevimli üyesi Bozzi ile vivo V29 Lite akıllı telefonuyla anlarını ölümsüzleştiriyor. Bozzi'nin doğum günü kutlamasına yer verildiği reklam filminde "Birlikte olduğumuz her an, hayat kutlamaya değer" mesajı veriliyor.

Reklam filmi, reklamda kullanılan müziği çekim sırasında bizzat besteleyen Murat Boz'un özel dokunuşuyla dikkat çekiyor.

vivo X Murat Boz "Hayat Kutlamaya Değer" Reklam Filmi

"Hayat Kutlamaya Değer" sloganıyla vivo'nun ilk reklam filminde rol alan, vivo'nun Türkiye marka elçisi Murat Boz'un önümüzdeki günlerde vivo'ya ait farklı reklamlarda da yer alması bekleniyor.

Reklamın esas yıldızı vivo V29 Lite, orta segment akıllı telefonlar için benzersiz bir özellik olan 120 Hz kavisli AMOLED ekranının yanı sıra başarılı kamerasıyla dikkat çekerken, aynı zamanda tüketicilere üst düzey bir telefon deneyimi vaat ediyor.

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