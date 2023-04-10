Vivo Pad 2 Geekbench Puanları Ortaya Çıktı

Vivo Pad 2 Geekbench puanları ile gündeme geldi. Ortaya çıkan bilgilerle beraber Çin merkezli üreticinin üzerinde çalıştığı yeni tablet modelinin Geekbench'te tekli çekirdek ve çoklu çekirdek testlerinde ne kadar puan aldığı belli oldu.

Vivo Pad 2 Geekbench Puanları ile Dikkat Çekti

Vivo tarafından yakında piyasaya sürülmesi beklenen yeni tablet modeli Vivo Pad 2'nin Geekbench'te sergilediği performans belli oldu. PA2373 model numarasına sahip olan tablet tekli çekirdek testinde 1289 puan, çoklu çekirdek testinde ise 4084 puan aldı.

Geekbench testi, Vivo marka yeni tablet modelinin Android 13 işletim sistemi ile birlikte kutudan çıkacağını gözler önüne serdi. 8 GB RAM'in yer aldığı cihazın depolama tarafında 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki farklı seçenek sunması bekleniyor.

Tablette sekiz çekirdekli MediaTek Dimensity 9000 işlemcisine sahip olduğu söyleniyor. İddiaya göre 12 inç ekran büyüklüğüne sahip olan cihaz, IPS LCD ekran üzerinde 2560 x 1600 piksel çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunacak. Tablette ayrıca 9600 mAh batarya kapasitesi yer alabilir.

Vivo Pad 2 Çıkış Tarihi

İddiaya göre Vivo, 20 Nisan tarihinde Çin'de bir etkinlik düzenleyecek. Etkinlik esnasında Vivo Pad 2, Vivo X Fold 2 ve Vivo X Flip isimli mobil cihazlar tanıtılacak.

Güçlü donanım bileşenleriyle beraber gelmesi beklenen Vivo Pad 2 hakkında ne düşünüyorsunuz? Yeni cihaz ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.