PUBG Canavarı vivo Pad 3'ün Özellikleri Ortaya Çıktı

Geçtiğimiz mart ayında vivo Pad 3 Pro ile kullanıcı karşısına çıkan vivo şimdi de standart model için kolları sıvadı. Çinli marka uzun bir süredir sessizliğini koruyan tableti bugün sessiz sedasız resmi web sitesinde listeledi. Böylelikle cihazın ne gibi özelliklerle geleceği büyük ölçüde belli oldu. İşte vivo Pad 3 teknik özellikleri!

vivo Pad 3 Özellikleri Lansman Öncesi Belli Oldu

vivo'nun resmi web sitesi Pad 3 modelinin 8 GB RAM + 128 GB, 8 GB RAM + 256 GB, 12 GB RAM + 256 GB ve 12 GB RAM + 512 GB olmak üzere dört farklı seçenekle raflardaki yerini alacağını gözler önüne seriyor. Dahası; Spring Tide Blue, Thin Purple ve Cold Star Gray şeklinde adlandırılan üç renk opsiyonuyla gelecek.

Şirket şu an için tabletin diğer özelliklerini doğrulamasa da geçmiş sızıntılar sayesinde neler beklememiz gerektiğini biliyoruz. Zira şirkete yakın kaynaklara göre cihazda 2,8K çözünürlük, 144Hz yenileme hızı ve 600 nit tepe parlaklığı sunan 12,05 inç LCD bir panel mevcut olacak. İşlemci koltuğunda ise Snapdragon 8s Gen 3 oturacak.

Tablette 44W hızlı şarj desteğine sahip 10.000 mAh'lik bir batarya bulunacak. Bunun yanı sıra önde 5 Megapiksel selfie ve arkada ise 8 Megapiksellik bir kamera bizleri karşılayacak. Son olarak ön satışların 28 Haziran'da başlayacağını belirtelim.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.