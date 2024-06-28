144 Hz Ekran ve 10.000 mAh Pil: vivo Pad 3 Tanıtıldı!

Teknik özellikleriyle ve tasarımıyla üst segmente hitap eden vivo Pad 3 modelini kullanıcıların beğenisine sunuldu. vivo Pad 3 özellikleri ve fiyatı!

Tunahan Karakış
Tunahan Karakış -

Son dönemde odağını tablet pazarına kaydıran vivo cephesinde somut gelişmeler yaşanıyor. Çinli üretici, kısa bir süre önce teknik özellikleriyle ve tasarımıyla üst segmente hitap eden vivo Pad 3 modelini kullanıcıların beğenisine sundu. Peki tablet tam olarak neler sunuyor? İşte vivo Pad 3 özellikleri ve fiyatı!

vivo Pad 3 Özellikleri ve Fiyatı

vivo Pad 3 modelinde 2.8K çözünürlük, 144 Hz yenileme hızı ve 600 nit tepe parlaklığı sunan 12.05 inçlik LCD bir ekran mevcut. Ayrıca, standartların üzerinde bir ekran-gövde oranına sahip. Dahası; Spring Tide Blue, Thin Purple ve Cold Star Gray şeklinde adlandırılan üç renk opsiyonuyla raflardaki yerini alıyor.

Tablete güç veren işlemci Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3. 4 nm mimariyle üretilen yonga seti; 1x 3.0 GHz ARM Cortex-X4, 4x 2.8 GHz ARM Cortex-A720 ve 3x 2.0 GHz ARM Cortex-A520 çekirdeklerine ek olarak Adreno 735 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

Önde 5 Megapiksel selfie ve arka tarafta ise 8 Megapiksellik bir kamera mevcut. Bunun yanı sıra 8/12 GB RAM ve 128/256/512 GB depolama seçenekleriyle geliyor. 44W hızlı şarj desteğine sahip 10.000 mAh'lik bir bataryadan beslenecek tabletin fiyatları ise şöyle;

  • 8 GB RAM + 128 GB - 345 dolar
  • 8 GB RAM + 256 GB - 385 dolar
  • 12 GB RAM + 256 GB - 425 dolar  
  • 12 GB RAM + 512 GB -  465 dolar

En İyi vivo Akıllı Telefon Modelleri (2024)
MOBİL

En İyi vivo Akıllı Telefon Modelleri (2024)

Çinli teknoloji şirketi vivo’nun en iyi telefonları hangisi? İşte en iyi vivo telefon modelleri-2024 tam listesi!

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

YENİ HABERLER