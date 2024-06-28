144 Hz Ekran ve 10.000 mAh Pil: vivo Pad 3 Tanıtıldı!

Son dönemde odağını tablet pazarına kaydıran vivo cephesinde somut gelişmeler yaşanıyor. Çinli üretici, kısa bir süre önce teknik özellikleriyle ve tasarımıyla üst segmente hitap eden vivo Pad 3 modelini kullanıcıların beğenisine sundu. Peki tablet tam olarak neler sunuyor? İşte vivo Pad 3 özellikleri ve fiyatı!

vivo Pad 3 Özellikleri ve Fiyatı

vivo Pad 3 modelinde 2.8K çözünürlük, 144 Hz yenileme hızı ve 600 nit tepe parlaklığı sunan 12.05 inçlik LCD bir ekran mevcut. Ayrıca, standartların üzerinde bir ekran-gövde oranına sahip. Dahası; Spring Tide Blue, Thin Purple ve Cold Star Gray şeklinde adlandırılan üç renk opsiyonuyla raflardaki yerini alıyor.

Tablete güç veren işlemci Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3. 4 nm mimariyle üretilen yonga seti; 1x 3.0 GHz ARM Cortex-X4, 4x 2.8 GHz ARM Cortex-A720 ve 3x 2.0 GHz ARM Cortex-A520 çekirdeklerine ek olarak Adreno 735 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

Önde 5 Megapiksel selfie ve arka tarafta ise 8 Megapiksellik bir kamera mevcut. Bunun yanı sıra 8/12 GB RAM ve 128/256/512 GB depolama seçenekleriyle geliyor. 44W hızlı şarj desteğine sahip 10.000 mAh'lik bir bataryadan beslenecek tabletin fiyatları ise şöyle;

8 GB RAM + 128 GB - 345 dolar

8 GB RAM + 256 GB - 385 dolar

12 GB RAM + 256 GB - 425 dolar

12 GB RAM + 512 GB - 465 dolar

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