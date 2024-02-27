Performans Gücü Yüksek vivo Pad 3 Pro Teknik Özellikleri Belli Oldu!

Yakında kullanıcı karşısına çıkan olan vivo Pad 3 Pro'nun teknik özellikleri belli oldu. Kesinleşmese de bir takım önemli bilgiler gelmeye başladı. Yeni tablet modeli piyasaya performans olarak oldukça iddialı bir giriş yapacak.

vivo, bir süredir Pad 3 Pro yeni tableti üzerinde çalışıyor. Önceden ortaya çıkan biilgiler, tabletin teknik özelliklerini de göz önüne çıkardı. Bazı güvenilir kaynaklar da belirli sızıntılarla tabletin tüm özelliklerini açıkladı.

vivo Pad 3 Pro Özellikleri

Dijital Chat Station tarafından aktarılan bilgilere göre tabletin tanıtılmasına oldukça az bir süre kaldı. Tam tarih bilinmese de yakında tanıtılması beklenen cihaz, MediaTek Dimensity 9300 işlemciyle güçlendirilecek.

16 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip olacak Pad 3 Pro, hızlı ve yüksek bir performans sergileyecek. Kullanıcılara geniş depolama alanı sunarak da birçok belge ve dosya kaydedebilme imkanı tanıyacak.

Yılın dikkat çeken ürünlerinden biri olmaya aday tabletin diğer özellikleri şu şekilde: