Performans Gücü Yüksek vivo Pad 3 Pro Teknik Özellikleri Belli Oldu!
vivo'nun performans canavarı olarak nitelendirilen Pad 3 Pro tablet modelinin teknik özellikleri sızdırıldı. İşte detaylar!
Yakında kullanıcı karşısına çıkan olan vivo Pad 3 Pro'nun teknik özellikleri belli oldu. Kesinleşmese de bir takım önemli bilgiler gelmeye başladı. Yeni tablet modeli piyasaya performans olarak oldukça iddialı bir giriş yapacak.
vivo, bir süredir Pad 3 Pro yeni tableti üzerinde çalışıyor. Önceden ortaya çıkan biilgiler, tabletin teknik özelliklerini de göz önüne çıkardı. Bazı güvenilir kaynaklar da belirli sızıntılarla tabletin tüm özelliklerini açıkladı.
En İyi vivo Akıllı Telefon Modelleri (2024)
vivo, kuşkusuz son zamanların en popüler akıllı telefon üreticilerinden biri. Özellikle de geliştirdiği orta sınıf ve uygun fiyatlı telefonlarla dikkatleri üzerine çeken şirket, fiyat-performans dengesine önem veren kullanıcıların başlıca tercihlerinden biri.
vivo Pad 3 Pro Özellikleri
Dijital Chat Station tarafından aktarılan bilgilere göre tabletin tanıtılmasına oldukça az bir süre kaldı. Tam tarih bilinmese de yakında tanıtılması beklenen cihaz, MediaTek Dimensity 9300 işlemciyle güçlendirilecek.
16 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip olacak Pad 3 Pro, hızlı ve yüksek bir performans sergileyecek. Kullanıcılara geniş depolama alanı sunarak da birçok belge ve dosya kaydedebilme imkanı tanıyacak.
Yılın dikkat çeken ürünlerinden biri olmaya aday tabletin diğer özellikleri şu şekilde:
- Ekran: 12.95 inç, 3K LCD (3096x2064)
- İşlemci: MediaTek Dimensity 9300
- RAM: 16 GB
- Depolama: 512 GB
- Ön Kamera: 8 MP
- Arka Kamera: 13 MP
- Batarya: 88W hızlı şarj
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