144 Hz Ekran, 16 GB RAM ve Dahası! vivo Pad 5 Tanıtıldı

vivo, ana vatanı Çin'de gerçekleştirdiği etkinlikte yeni Pad 5 tabletini tanıttı. Geçen ay piyasaya sürülen Pad 5 Pro'nun ardından çıkan model, ince, metal yapısı ve yüksek yenileme hızıyla dikkat çekmeyi başardı. İşte vivo Pad 5 teknik özellikleri ve fiyatı!

vivo Pad 5 Teknik Özellikleri ve Fiyatı

vivo Pad 5, 12.1 inç boyutunda ve 3096 x 2064 piksel çözünürlüğünde (2.8K) LCD ekrana sahip. Bu ekran 16:10 en boy oranı, 144 Hz yenileme hızı, 900 nit tepe parlaklık sunuyor. Tabletin kalınlığı 6.62 mm iken, ağırlığıysa sadece 590 gram.

4 nm fabrikasyon sürecinden geçen MediaTek Dimensity 9300+ işlemcisinden güç alan cihaz, 8 GB / 12 GB / 16 GB RAM ile geliyor. Ayrıca Android 15 tabanlı OriginOS 5 üzerinde çalışıyorken, arka tarafında 8 MP ana kameraya sahip. Ön taraftaysa 5 MP kamera yer alıyor.

Öte yandan 10.000 mAh'lik bataryadan güç çeken cihaz, USB-C ile 44W hızlı şarj desteği sunuyor. Ayrıca altı adet hoparlör mevcutken, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 ve NFC bağlantılar da bulunuyor.

vivo Pad 5 fiyat listesi şu şekilde sıralandı;

vivo Pad 5: 8 GB RAM + 128 GB: 2399 yuan (yaklaşık 330 dolar)

vivo Pad 5: 8 GB RAM + 256 GB: 2799 yuan (yaklaşık 385 dolar)

vivo Pad 5: 12 GB RAM + 256 GB: 3099 yuan (yaklaşık 425 dolar)

vivo Pad 5: 16 GB RAM + 512 GB: 3499 yuan (yaklaşık 480 dolar)

vivo Pad 5 Çin'de ön siparişlere açıldı. 6 Haziran'da ise satışlar başlayacak.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Tabletin özellikleri ve fiyatını nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.