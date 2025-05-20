vivo'dan 6500 mAh Bataryalı Telefonlar Geliyor! Tarih Açıklandı

Geçtiğimiz hafta özellikleri ortaya çıkan vivo S30 serisine dair heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. S30 ve S30 Pro Mini olmak üzere iki farklı modelden oluşacak serisinin ne zaman tanıtılacağı belli oldu.

vivo S30 Serisi Ne Zaman Tanıtılacak?

Uzun süredir merakla beklenen vivo S30 serisi 29 Mayıs 2025 tarihinde tanıtılacak. Bu tarihte ayrıca Pad 5 isimli tablet, TWS Air3 isimli kablosuz kulaklık ve 10.000 mAh bataryaya sahip powerbank de duyurulacak.

vivo S30'un Özellikleri Nasıl Olacak?

İddiaya göre 6,67 inç ekran büyüklüğüne sahip vivo S30, OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük sunacak. S30 modelinde sekiz çekirdekli Snapdragon 7 Gen 4 bulunacak. 6.500 mAh batarya kapasitesine sahip vivo S30 modelinde 50 megapiksel çözünürlüğünde IMX882 periskop kameranın yer alacağı öne sürüldü.

vivo S30 Pro Mini'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

İddiaya göre 6,31 inç ekran büyüklüğüne sahip vivo S30 Pro Mini, OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük sunacak. Gücünü Snapragon 9400e işlemcisinden alacak telefonda 6.500 mAh batarya kapaistesi bulunacak.