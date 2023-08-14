vivo'nun Merakla Beklenen Tableti vivo Pad Air Satışa Sunuldu: İşte Özellikleri ve Fiyatı!

vivo'nun merakla beklenen Snapdragon 870'li vivo Pad Air tableti, Çin'de piyasaya sürüldü.

Geçtiğimiz hafta vivo, vivo Pad Air'i Çin'de duyurmuş ancak fiyatını ve bulunabilirliğini onaylamamıştı. Bugün vivo, yeni tabletin dört konfigürasyonda geleceğini ve hangi fiyattan satışa sunulacağını doğruladı.

vivo Pad Air Özellikleri

vivo Pad Air, 2.8K çözünürlük, 144Hz yenileme hızı, 3:2 en boy oranı, 10 bit renk ve P3 renk gamına sahip 11.5 inç LCD ekranla geliyor. Tabletin ön tarafında 5MP ön kamera bulunurken, arka tarafında ise flaşsız 8MP arka kamera yer alıyor.

vivo Pad Air, dört hoparlörlü bir sistem sunuyor ve 44W hızlı şarj özelliğine sahip 8.500 mAh pil barındırıyor. Cihaz Snapdragon 870 işlemci, 12 GB LPDDR5 RAM ve 512 GB'a kadar UFS 3.1 depolama alanından güç alıyor. vivo Pad Air, tabletler için tasarlanmış özel bir işletim sistemi olan Android 13 ve OriginOS 3.0'ı çalıştırıyor.

vivo Pad Air Fiyatı

Model Fiyat vivo Pad Air 8 GB + 128 GB CNY 1,799 (yaklaşık 248$) vivo Pad Air 8 GB + 256 GB CNY 1,999 (yaklaşık 276$) vivo Pad Air 12 GB + 256 GB CNY 2,299 (yaklaşık 317$) vivo Pad Air 12 GB + 512 GB CNY 2,599 (yaklaşık 359$)

vivo Pad Air Çin'de ön siparişe sunuldu ve 18 Ağustos'ta genel satışa sunulacak. Pad Air'in Çin dışında satışa sunulup sunulmayacağına dair henüz bir bilgi yok.