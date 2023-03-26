vivo S17 Serisi Özellikleri Ortaya Çıktı

vivo'nun S17, S17 Pro ve S17e olmak üzere üç farklı yeni modeli önümüzdeki ay tanıtması bekleniyor. Bu yeni seriye dair henüz belli olmasa da bugün üç telefonunun donanıım özelliklerine dair bir sızıntı gerçekleştirildi.

İnternete düşen bir dedikoduya göre birbirinden ilginç özelliklerle kullanıcıya sunulması beklenen vivo S17 serisi, Android telefonlar arasında rekabeti kızıştıracak.

vivo S17 Özellikleri ve Çıkış Tarihi

Gizmochina sitesinde yer alan habere göre global markette vivo V29 olarak yeniden isimlendirilmesi beklenen telefon serisinin, kıvrılmış kenarlı Super AMOLED panellere sahip olması bekleniyor. Öte yandan telefonlarla ilgili en ilgi çekici nokta ise renk değiştirebilen bir arka kapağa sahip olmaları

Renk değiştirebilen arka kapak konseptini gösteren vivo S17 ve S17e, 8 GB ve 12 GB RAM seçenekleriyle gelecek. Ancak bazı dedikodulara göre dileyenler için S17 Pro seçeneğinde 16 GB RAM olan versiyon da satışa sunulacak.

vivo S17 serisinin nisan ayında markanın katlanabilir telefonları vivo X Fold 2 ve vivo X Flip ile birlikte tanıtılması bekleniyor.