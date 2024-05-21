Beklenen Vivo S19 Serisi'nin Yeni Tasarımı ve Kamera Detayları Sızdırıldı!

Son dönemdeki sızıntı furyasına bir yenisi daha eklendi. vivo S19 ve S19 Pro'nun ortaya çıkan tasarım ve kamera detayları teknoloji dünyasında büyük heyecan yarattı. Peki vivo S19 ve S19 Pro, kullanıcılara neler sunacak?

Aslında bu ilk sızıntı değil. Daha önce ortaya çıkan bir Geekbench raporu, S19’un performansını bizlere göstermişti. Şimdi ise Weibo'da Tipster Wu Datou tarafından paylaşılan yeni sızıntılar, yaklaşan vivo modellerinin tasarımına ve kamera özelliklerine daha yakından bakmamızı sağladı.

vivo S19 Serisi Kamera Özellikleriyle Dikkatleri Üzerine Çekecek!

Vivo, S19 serisi, şirketin diğer modellerine kıyasla daha yenilikçi bir tasarıma sahip olacak. Özellikle de kamera adası, oval şekliyle dikkat çekecek. Hem S19 hem de S19 Pro, bu tasarım dilini benimseyecek.

Tasarıma ilk bakışın yanı sıra, sızıntı akıllı telefonun teknik özelliklerini de ortaya çıkardı. Buna göre Standart vivo S19, OIS desteğine sahip 50 megapiksel ana kamera ve 8 megapiksel ultra geniş açı sensörlü ikili bir dizilim ile gelecek. Ön tarafta ise özçekim ve video görüşmeleri için 50MP'lik bir kamera yer alıyor.

Vivo S19 Pro, standart modele benzer bir yapıya sahip, ancak bazı geliştirmelerle. S19 Pro, 50 megapiksel birincil sensör ve 8 megapiksel ultra geniş lensin yanı sıra ek olarak 50 megapiksel telefoto lens içeriyor. Ön kamerası ise 50MP olarak aynı kalıyor.

Ne yazık ki vivo S19 ve S19 Pro'nun çıkış tarihi ve fiyatı şu an için belirsiz. Ancak Çinli teknoloji devinin yakın zamanda yeni modellerini piyasaya sürerek bekleyişe son vermesi bekleniyor.