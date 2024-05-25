vivo S19 ve S19 Pro'ya Dair Yeni Sızıntılar: İşlemci de Görücüye Çıktı!

vivo, en yeni S serisi akıllı telefonları S19 ve S19 Pro'yu 30 Mayıs'ta resmî olarak tanıtmaya hazırlanıyor ancak şimdiden serideki telefonlara dair neredeyse birçok detayı biliyoruz.

Geçtiğimiz günlerde gelen sızıntıların ardından şimdi de Digital Chat Station (DCS) tarafından yapılan yeni bir sızıntı, lansman öncesinde her iki telefonun birçok özelliğine ışık tutuyor.

vivo S19

Serideki standart model olan vivo S19, 1,5K çözünürlüğe ve 4500 nit tepe parlaklığına sahip 6,78 inç düz OLED panele sahip olacak.

Telefon gücünü Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 işlemciden alacak ve 80W hızlı şarj desteğine sahip 6.000 mAh'lık pil, uzun süreli kullanımlar için büyük önem taşıyor.

vivo S19'un kamera ünitesinde gelişmiş düşük ışık performansı için OIS'li 50MP GNJ 1/1,56 inçlik ana sensör dikkat çekiyor. Bu sensöre 8MP ultra geniş sensör eşlik ediyor. Telefonun diğer standart özellikleri arasında kızılötesi sensörler, temassız ödemeler için NFC ve IP64 toz ve suya dayanıklılık yer alıyor.

vivo S19 Pro

vivo S19 Pro da standart modelle aynı ekran boyutuna ve çözünürlüğüne sahip olacak ancak kavisli bir panele sahip olacak.

vivo S19 Pro'ya gücünü MediaTek'in üstün işlemcisi Dimensity 9200+ verecek. S19 Pro biraz daha küçük olan 5.500 mAh pile sahip olacak ancak standart modeldeki gibi 80W hızlı şarj desteğiyle gelecek.

Kamera noktasında OIS özellikli 50MP Sony IMX921 sensör, 8MP ultra geniş sensör ve telefoto için OIS özellikli 50MP IMX816 sensör yer alacak. Telefoto lensin 50x dijital yakınlaştırmayı destekleyeceği söyleniyor.

Peki sizin vivo S19 serisinden beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.