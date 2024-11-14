Yeni Fiyat/Performans Kralı vivo S20 Pro'nun Özellikleri Sızdırıldı

Akıllı telefon pazarının yükselen yıldızı vivo, ürün ailesini genişletmeye devam ediyor. Bu doğrultuda son olarak ülkemizde V40 modelleri ile karşımıza çıkan şirket, şimdi ise S20 serisi için kolları sıvadı. Şimdi ise orta - üst segment kullanıcıları hedefleyen ve tanıtılmasına oldukça kısa bir süre olan bu serinin en güçlü üyesi vivo S20 Pro sızıntılarla gündeme geldi. İşte vivo S20 Pro özellikleri!

vivo S20 Pro Özellikleri Sızdırıldı

Sık sık akıllı telefonlara yönelik sızıntılarla gündeme gelen DCS'in iddialarına göre vivo S20 Pro, gücünü MediaTek'in Dimensity 9300+ işlemcisinden alacak. Daha önce vivo X100s Pro ve Xiaomi 14T Pro gibi amiral gemisi akıllı telefonlarda karşımıza çıkan bu işlemci performans ve verimlilik konusundaki başarısıyla dikkat çekiyor.

İşlemci, 3.4 GHz ARM Cortex-X4 çekirdeği, üç adet 2.85 GHz ARM Cortex-X4 çekirdeği ve dört adet 2.0 GHz ARM Cortex-A720 çekirdeği ile işlem gücü sağlayacak. Grafik tarafında ise Immortalis-G720 MC12 GPU yer alacak ve bu, akıcı görseller ile oyun performansını iyileştirecek.

vivo S20 Pro'nun ekranı, 6.7 inç büyüklüğünde OLED LTPS bir panel olacak ve 1.5K çözünürlük ile 120 Hz yenileme hızına sahip olacak. Bu ekran, video izlemek, oyun oynamak ve günlük kullanımda üstün bir deneyim vaat ediyor. Ön tarafta ise 50 megapiksel bir ön kamera bulunacak.

vivo S20 Pro'nun arka tarafında ise, her biri 50 megapiksel çözünürlükteki üç kamera bizleri karşılayacak. Ana sensör olarak, Sony IMX921 kullanılacak ve bu sensör, Optik Görüntü Sabitleme (OIS) desteğiyle düşük ışık koşullarında bile net fotoğraflar çekmeyi mümkün kılacak.

Ayrıca, 50 megapiksel ultra geniş açılı lens ile daha geniş sahneler çekilebilecek. Periskop telefoto lensi de 50 megapiksel çözünürlüğe sahip olacak ve 3x optik zoom ile uzak mesafedeki nesneleri detaylı bir şekilde yakınlaştırabilecek. vivo S20 Pro'nun 16 GB'a kadar RAM seçenekleriyle gelmesi bekleniyor.

Depolama tarafında ise 1 TB'a kadar seçenekler olacak, böylece kullanıcılar tüm fotoğraflarını, videolarını ve uygulamalarını rahatlıkla saklayabilecek. Ayrıca, 5,000 mAh kapasiteli pilin, 90W hızlı şarj desteğiyle hızlıca şarj olması bekleniyor. Ne yazık ki fiyatı ise şu an için belirsiz.

Özellik Detaylar İşlemci MediaTek Dimensity 9300+ (4nm) CPU 1 x 3.4 GHz ARM Cortex-X4, 3 x 2.85 GHz ARM Cortex-X4, 4 x 2.0 GHz ARM Cortex-A720 GPU Immortalis-G720 MC12 Ekran 6.7 inç OLED LTPS, 1.5K çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı Ön Kamera 50 MP selfie kamera Arka Kamera 3 x 50 MP sensör (Ana: Sony IMX921, Ultra geniş açı, Periskop telefoto 3x optik zoom) RAM 8 GB / 12 GB / 16 GB Depolama 128 GB / 256 GB / 1 TB Pil Kapasitesi 5,000 mAh, 90W hızlı şarj desteği İşletim Sistemi Android 13, Funtouch OS Bağlantı 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, USB Type-C Boyutlar Yaklaşık 164.6 x 76.1 x 8.3 mm Ağırlık 190 gram

Peki siz vivo S20 Pro hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bu telefon amiral gemisi pazarında pahalı rakiplerine karşı satış başarısı gösterebilecek mi? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.