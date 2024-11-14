Bu Telefon Çok Satar: Yeni Vivo S20 Pro'nun Tüm Özellikleri Ortaya Çıktı!

Uygun fiyatlı ve güçlü özelliklere sahip akıllı telefonlarıyla büyük ün kazanan Vivo ürün yelpazesine yeni bir cihazı daha eklemeye hazırlanıyor. Şirketin yakın piyasaya sürmesi beklenen S20 Pro modelinin teknik özellikleri kısa bir süre önce ortaya çıktı.

Yeni akıllı telefon, piyasadaki en üst düzey teknolojileri içeren özelliklerine kıyasla rekabetçi bir fiyatla piyasaya sürülmesi dahilinde önemli satış rakamlarına ulaşabilir. Detaylar haberde.

Vivo S20 Pro Özellikleri

Yeni Vivo S20 Pro, 6.67 inç boyutunda, 1.5K çözünürlüklü ve 120 Hz yenileme hızlı AMOLED bir ekrana sahip olacak. MediaTek Dimensity 9300+ işlemcisinden güç alacak cihaz, 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanını içeren bir bellek kapasitesiyle piyasaya sürülecek.



Arka tarafında üçlü bir kamera modülü barındıran yeni Vivo S20 Pro, mevcut modülde 50 MP Sony IMX921, 50 MP ultra geniş açı ve 50 MP 3x periskop telefoto sensörlerine ev sahipliği yapacak. 5.500 mAh'lık bataryası sayesinde uzun süreler boyunca ayakta kalacak yeni cihazın, Android 15 tabanlı OriginOS 5 işletim sistemiyle çalışacağı iddia ediliyor.

Yeni Vivo S20 Pro'nun ne zaman piyasaya sürüleceği şimdilik netlik kazanmadı. Bununla birlikte telefonun fiyatı hakkında da net bir bilgi yok. Gelişmeler için takipte kalın!

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