Merakla Beklenen Yeni Vivo S20 Serisi Nihayet Tanıtıldı: İşte Özellikleri!

Akıllı telefon dünyasının sevilen markalarından Vivo, yeni S20 serisini düzenlediği yeni bir lansmanla resmi olarak tanıttı. Vivo S20 ve S20 Pro modellerinden oluşan yeni seri, güçlü özellikleri ve modern tasarımı sayesinde şimdiden dikkat çekmeyi başardı.

Vivo S20 Serisi Özellikleri

Çin merkezli üreticinin yeni telefonları, kamera, batarya ve şarj desteği alanında oldukça benzer özelliklere ev sahipliği yapıyor. Her iki cihaz da ekrana gömülü 50 MP'lik bir ön kamerayı bünyesinde barındırırken, arka kamera modüllerinde 50 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açı ve 50 MP periskop telefoto lensten oluşan bir sensör takımına sahip.

Yeni Vivo S20, şarj desteği alanında 90W hızlı şarjı desteklerken, abisi S20 Pro bu alanda 80W ile yetinmiş durumda. Vivo'nun yeni göz bebekleri yine sırasıyla 6500 mAh ve 5500 mAh batarya kapasitesi ile geliyor.

Vivo S20 özellikleri:

Ekran: 6,67 inç, 1.5K çözünürlük, 120 Hz AMOLED

6,67 inç, 1.5K çözünürlük, 120 Hz AMOLED İşlemci: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3

Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 İşletim Sistemi: OriginOS 5

OriginOS 5 RAM: 8GB/12GB/16GB

8GB/12GB/16GB Depolama: 256GB/512GB

256GB/512GB Batarya: 6500mAh

6500mAh Şarj Hızı: 80W

Vivo S20 Pro özellikleri:

Ekran: 6,67 inç, 1.5K çözünürlük, 120 Hz kavisli AMOLED

6,67 inç, 1.5K çözünürlük, 120 Hz kavisli AMOLED İşlemci: MediaTek Dimensity 9300+

MediaTek Dimensity 9300+ İşletim Sistemi: OriginOS 5

OriginOS 5 RAM: 12GB/16GB

12GB/16GB Depolama: 256GB/512GB

256GB/512GB Batarya: 5500mAh

5500mAh Şarj Hızı: 90W

Yeni Vivo S20 ve S20 Pro, tanıtım lansmanının hemen ardından anavatanı Çin'de ön siparişe açıldı. Yeni cihazların başlangıç fiyatı sırasıyla 317 ve 470 dolar olarak açıklandı. Telefonların ülkemize ne zaman geleceği konusunda ise henüz net bir bilgi mevcut değil. Gelişmeler için takipte kalın!

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